El objetivo es lograr el campeonato: Harold Preciado

Ya en plena cuenta regresiva rumbo al inicio del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna enfocan todas sus energías en preparar a tope el partido de debut en casa, ante Tigres, donde el objetivo de los albiverdes es comenzar el campeonato de la mejor manera: con una victoria.

El plantel dirigido por Eduardo Fentanes realizó ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, con trabajo intenso de definición de cara al marco, lo que supuso esfuerzo no solamente para los atacantes, sino también para los arqueros, como Carlos Acevedo, quien tiene por delante un torneo para seguir consolidándose en la élite de los guardametas mexicanos. Algunos aficionados abonados y representantes de los medios de comunicación locales tuvieron acceso a la práctica durante tiempo restringido, en el que se logró palpar el ánimo existente en el plantel lagunero.

Los jugadores ya lucen en plenitud futbolística en cuanto a fuerza, velocidad y agilidad, por lo que llegarán al cien por ciento al partido de la jornada 1 el próximo domingo, con la excepción del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien no regresó al cien por ciento del Mundial de Qatar y entrena por separado del grupo santista.

Para hoy, los Guerreros tienen programado un nuevo entrenamiento en horario matutino, para poner en práctica la táctica que utilizarán en contra de los felinos regiomontanos.

POR BUEN INICIO

Una vez finalizada la práctica de ayer, el delantero colombiano Harold Preciado atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante conferencia de prensa, en la que expuso sus expectativas rumbo al inicio de un nuevo desafío con la camiseta santista.

"Los objetivos grupales y personales todos lo sabemos: lograr el campeonato, uno para eso trabaja. Y personal, espero poder marcar más goles que el torneo anterior y lograr lo que queremos. Sabemos que contra Tigres va a ser un partido bastante difícil. Es un equipo grande de México. La pretemporada nos va a servir mucho para fortalecer los lados débiles. Esperamos hacer un gran compromiso y poder lograr los tres puntos con nuestra hinchada para comenzar con el pie derecho", expuso.

"Nosotros conocemos muy bien a Tigres, es un equipo que siempre sale a proponer. Pero nosotros estamos en casa, con nuestra gente y tenemos que estar concentrados porque es un equipo al que si le das ventaja, te cobra. Dios quiera que podamos lograr los tres puntos y vamos a hacer lo que hemos hecho en la pretemporada", agregó el delantero centro.

MEJOR PREPARADOS QUE TIGRES

Aunque alabó las condiciones del equipo que ahora será dirigido por Diego Cocca, el atacante lagunero dejó en claro que Santos ha tenido una pretemporada lo suficientemente buena para hacerle partido a cualquier rival, contrario a lo que pudiera pensar cierto sector de la prensa que ha criticado el que los Guerreros no han anunciado altas a su plantel: "Estamos más preparados que Tigres, a pesar de que todavía no han llegado los refuerzos, hemos venido trabajando muy bien, nos conocemos muy bien con mis compañeros, cada vez estamos más fuertes y es bueno que nos sigan menospreciando, eso es bueno. Esperamos en la primera fecha demostrar lo que somos. En la mentalidad de nosotros está lograr los tres puntos, no va s ser fácil porque nos vamos a enfrentar a un gran rival, pero esperemos que ellos sufran también aquí en casa".

En cuanto a la conformación del plantel lagunero, Harold no tiene dudas en que la comunión que han logrado entablar desde torneos anteriores, les permitirá llegar a las alturas que deseen: "Todos tenemos que ser líder para lograr las cosas que queremos. Han subido jugadores (canteranos) con mucha calidad, que nos van a dar una buena mano y esperemos que puedan aprovechar su oportunidad cuando les toque. Somos un grupo de 25 - 30 jugadores que estamos disponibles para 'el profe' para lo que es el primer partido", sentenció.

CONFÍA EN EL PLANTEL

Ante los pedidos de aficionados por más elementos para la ofensiva santista, así como la posibilidad de que Santiago Muñóz se convierta en refuerzo del equipo, Preciado abrió las puertas a la suma de jugadores, así como su disponibilidad a cambiar su rol en la cancha: "Si llega otro delantero, bienvenido sea. Tener competencia te ayuda a crecer como persona y como futbolista. Somos un equipo de 25 o 30 jugadores que tenemos que estar para Santos. En cualquier formación que quiera el profe siempre me voy a sentir cómodo. Me gusta salir a buscar la pelota, porque uno es muy fijo y toca poco la pelota, pero también el torneo me lo pide. Espero este torneo tener mucha más movilidad, muchos goles, para poder ayudar al equipo a lograr lo que queremos", concluyó.

Finalmente, el delantero cafetalero afirmó que nunca ha prestado atención a los rumores que lo sitúan en algún otro equipo de la Liga MX y que hoy por hoy, solamente los colores verde y blanco están en su mente: "Estoy cien por ciento enfocado en Santos, muy feliz y espero lograr un título con Santos. Después del título, lo que Dios quiera".