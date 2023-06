El nuevo paradigma que nos tiene tan cerca del mejor México posible

En México hay más talento del que creemos, y mucho de este talento se está enfocando a resolver nuestros mayores problemas como la desigualdad de oportunidades, la pobreza o la contaminación. Enfrentan estos problemas desde el emprendimiento social, todo un cambio de paradigma en lo que entendemos por una empresa.

En lugar de ver a las empresas como un medio para obtener ingresos, los emprendedores sociales ven a las empresas como una herramienta para mejorar algún aspecto de nuestra sociedad. Su prioridad no son las utilidades ni los inversionistas, es su misión social.

Trabajan para mantenerse rentables y sostenibles económicamente, pero también deben preocuparse por el bienestar de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y el medio ambiente, sin sacrificar estos elementos por mayores ganancias.

Hoy cumple cuatro años al aire el programa Ahora Futuro; México y el Mundo, en el cual he tenido el gusto de entrevistar a una cantidad impresionante de mexicanos que con su propio esfuerzo están salvando la vida de miles de mexicanos al combatir el cáncer, la desnutrición, enfermedades infecciosas; que hacen la educación mucho más atractiva y útil para los jóvenes; que sustituyen combustibles fósiles por energías renovables; en fin, un artículo no basta, se necesita un libro completo para contar todo lo que los emprendedores están haciendo por México.

En un país agobiado por los altos índices de violencia, la pobreza y la falta de acceso a cosas tan básicas como medicinas o atención médica, es natural que perdamos de vista este México tan maravilloso, resiliente y de gran potencial que sí somos.

Después de recorrer tantas veces el país por los trabajos que me ha tocado desempeñar y de 210 entrevistas del programa que se transmite por ADN 40, me queda claro que en nuestro país hay mucho más talento del que creemos.

El ingenio del mexicano es único y son millones los mexicanos que no pasan su vida esperando a que alguien o algún gobierno resuelva sus problemas, que toman el toro por los cuernos y sacan a su familia adelante.

No obstante, en países como el nuestro el lugar de donde vienes condiciona los resultados de tu esfuerzo, lo que ha contribuido que el 80% de los campesinos mexicanos produzcan únicamente el 20% de los alimentos, en cambio, el 20% de los campesinos más productivos generan el 80% de los alimentos.

Además de que la desigualdad de oportunidades es muy injusta y por ello debe combatirse decididamente, también debemos tener en cuenta que los niveles a los que hemos llegado son muy peligrosos.

Una persona atrapada en condiciones altamente vulnerables, corre un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades infecciosas e iniciar una pandemia, de ser reclutada por el crimen organizado o de verse presa por la frustración y la ira y apoyar alternativas políticas autoritarias. Todos estamos conectados, si alguien es vulnerable, todos somos vulnerables.

Además, el progreso acelerado se da bajo la cooperación. Airbnb no ofrece alojamiento, sino que empodera a millones de personas para que ellas ofrezcan el alojamiento. Google casi no genera información, pero se encarga de organizar la información de los sitios webs que construyen miles de millones de personas. Mercado Libre no vende productos por sí mismo, pero empodera a millones de vendedores y compradores. Estos modelos se basan en la cooperación y por eso estas empresas han crecido de forma tan acelerada. Si a más mexicanos les va bien, podemos cooperar mejor para llegar juntos más lejos.

Debemos democratizar más el acceso a los medios de producción y lograr que, como mínimo, todos tengan acceso a educación de calidad, servicios de salud, internet de banda ancha, seguridad y justicia. Es muy importante generar las condiciones para que todos nos podamos dedicar a lo que nos apasiona y detonemos nuestro potencial.

Estoy seguro que un futuro brillante nos espera, y quiero que entre todos nos ayudemos a llegar ahí, con una sociedad más corresponsable y empática; con un gobierno que se enfoque en poner las condiciones para que todos hagamos lo que nos corresponde; y con empresas orientadas al desarrollo social el Mejor México posible está cada vez más cerca.