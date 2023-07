El nuevo diamante del deporte blanco

Hace poco tiempo y en este mismo espacio, habíamos mencionado que, con mucha posibilidad, había nacido la nueva promesa del tenis como lo es el joven Carlos Alcaraz quién el pasado domingo a sus escasos veinte años, se convirtió en el segundo tenista más joven, en ganar el que, a mi gusto, es el torneo de más expectación de los cuatro Grand Slam del deporte blanco como lo es el Torneo de Wimbledon al derrotar, de manera espectacular en cinco sets, al serbio Novak Djokovic para obtener su segundo torneo de los más grandes una vez que conquistó el Abierto de los Estados Unidos el año pasado.

Carlos Alcaraz superó una de las pruebas más duras del tenis al derrotar el domingo al siete veces campeón de este tercer grand slam del año, y así, reclamar su primer título en la cancha de césped y que, desde su propia inexperiencia relativa en este tipo de superficie y hasta la habilidad inigualable del serbio para cruzar la línea en las mayores, el contexto de la victoria de Alcaraz solo mejoró el logro del español de 20 años.

El joven nacido en la Madre Patria, puso fin a la tiranía que llevaba el tenista que vio la primera luz en la antigua Yugoslavia una vez que cayó de manera aplastante el primer set lo que se veía, que la experiencia de Djokovic, sería la diferencia en el partido, pero el chamaco español dejó a un lado el nerviosismo para ganar 1-6, 7-6, (8-6), 6-1 (aquí se desquitó), 3-6, 6-4 contra el hombre que defendía este título que logró en el 2022.

Y solo para darnos cuenta de la magnitud de lo que acaba de lograr en el llamado "Templo del Tenis", Djokovic tenía una racha de 34 victorias consecutivas que se remonta a 2017 con un registro de torneo de 92-10, invicto en la pista central en más de 10 años lo que hacía en Wimbledon, antes de la final, que se pintaba una imagen clara del desafío al que se enfrenta Alcaraz porque la experiencia del serbio en el All England Club, contrastaba particularmente con la de su oponente, que competía solo por tercera vez en este torneo y en solo su cuarta competencia sobre césped en cualquier nivel.

El desarrollo del español en la superficie, había sido evidente cuando triunfó en The Queen's Club antes de llegar a la final en la capital del Reino Unido, pero terminar con el reinado de Djokovic en la cancha central de una manera tan dramática cuenta como otro nivel de logro y no fue solo un déficit de experiencia en Wimbledon lo que Alcaraz tuvo que superar en la pista central ya que, el español, estaba compitiendo en su segundo partido de campeonato en un evento de Grand Slam, después de su victoria en el US Open de 2022 mientras que Nole, en comparación, estaba jugando su 35ª final de Grand Slam, una cuenta que lo alejó de la ex estrella de la WTA Chris Evert en la lista de todos los tiempos.

Con Alcaraz luchando por asentarse, el serbio tomó una ventaja de 6-1 para aumentar la presión sobre su oponente de 20 años ya que, antes del partido, Djokovic tenía un récord de 15-3 en finales importantes después de ganar el primer set, lo que hizo que la forma en que Alcaraz rugiera para reclamar la victoria siendo aún más impresionante (ahí nomás).

Y vaya cambio tan rápido después de Roland Garros porque solo cinco semanas antes de su choque en Wimbledon, Alcaraz se había visto plagado de calambres inducidos por los nervios durante su semifinal del Abierto de París contra Djokovic ya que después de que el español admitiera que la ocasión lo había alcanzado en la capital de Francia, esa historia reciente planteó interrogantes previos al partido sobre la capacidad de Alcaraz para competir contra Djokovic en la cancha central.

En la final, fue el No. 1 del mundo de 20 años quien superó a Djokovic, uno de los competidores más duros y duraderos que ha visto el ATP Tour, en el césped de Londres y ha roto, de manera crucial, al serbio en un juego de 27 minutos que rompió los pulmones en 3-1 en el tercer set, y aún parecía en plena forma física cuando conectó 18 tiros ganadores contra los tres de Djokovic en el set decisivo.