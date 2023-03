El 'multiverso' y Del Toro

La edición 95 de la entrega de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EUA) inició con el recuento de los nominados a las grandes categorías de la entrega por parte del anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel.

La primera y única referencia sobre el incidente ocurrido el año anterior en el que Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock llegó cuando Kimmel dijo que esperaba que todos los asistentes se sientan seguros y que las políticas de los premios lo iban a garantizar, la mención a Smith no llegó, pero se refirió a él cuando afirmó que cualquier expresión de violencia "ganaría un Óscar".

Emily Blunt y Dwayne Johnson presentaron la categoría a mejor largometraje animado, galardón que se llevó Pinocchio de Guillermo del Toro; la cinta del mexicano y Netflix se impuso a la película presentada por Disney, Red y a El Gato con Botas.

"La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación", apuntó el cineasta tras recibir el premio.

Los ganadores del Óscar Ariana DeBose y Troy Kotsur fueron los elegidos para presentar al mejor actor de reparto, siendo Ke Huy Quan el ganador por su participación como "Waymond" en la película Everything Everywhere All at Once. Todos los presentes se pusieron de pie para felicitar al actor que entre lágrimas agradeció por su premio.

Jamie Lee Curtis se llevó el premio a mejor actriz de reparto, también por su participación en Everything Everywhere All at Once.

Cara Delavingne presentó el primer interludio musical a cargo de Sofia Carson y la 14 veces nominada al Óscar, Diane Warren, con la canción Applause de la cinta Tell it Like a Woman.

Navalny fue elegido por La Academia como el mejor largometraje documental. Mientras que el Óscar a mejor cortometraje fue para An Irish Goodbye, durante su discurso de aceptación aprovecharon para cantarle "Happy birthday" a uno de los miembros del elenco del corto.