El Mago Leos comparte su estado de salud tras enfrentar complicaciones

El Mago Leos ha pasado por unos momentos delicados de salud, sin embargo, ya empieza recuperarse y con seguridad muy pronto volverá a divertir a chicos y grandes, su gran pasión.

Por medio de sus redes sociales, Roberto León Vera dio a conocer que tras haberse sometido a una cirugía poco a poco muestra mejoría, aunque lamenta no poder valerse por sí mismo, al menos por ahora.

“Familia y amigos. Muchas gracias por sus oraciones y comentarios. La verdad, qué difícil no poderte valerte por ti mismo. Batallar para caminar , para bañarte o comer y muchas cosas en esta situación. Me desespera cuando me dicen que son como tres semanas de recuperación”, informó.

El Mago compartió que se encuentra muy agradecido con los doctores, su familia y con Dios, porque le han ayudado a salir adelante en estos momentos complicados.

“Estoy muy agradecido con Dios porque a pesar de tanta sangre que perdí el doctor Reyes Alvarado y su excelente equipo, el doctor Gerardo Castañeda y el doctor Alfonso Silveira, lograron sacarme adelante”, posteó.

León Vera informó que espera volver a los escenarios, en donde se siente muy feliz.

“Gracias por sus mensajes y oraciones. EXTRAÑO LAS RISAS DE LOS NIÑOS Y LOS SHOWS DE ADULTOS. Ver a las niños y adultos reír es lo que me da energía. Gracias amigos”, dijo.