Cuando la vida avanza, la palabra aparece con más frecuencia. La descendencia obliga a esa reflexión. Decimos legado, pero no necesariamente nos referimos a algo material. La idea de trascendencia provoca ese uso. Admiramos a quienes dejan un legado.

¿Qué legado ético dejarán quienes hoy nos gobiernan?

Con las primeras planas basta y sobra. Mueren 39 migrantes quemados y asfixiados y los (i) responsables se evaporan. Son militares los que controlan la mayoría de las delegaciones de INM. Dos minutos le bastaron al presidente al referirse a la tragedia y culpar a las víctimas. Poco después, pasó a reír por otro asunto. Cuál es el ejemplo ético, qué recordarán los jóvenes. Ya tuvimos la tragedia de la guardería ABC, los muertos de Ayotzinapa, ahora los migrantes de Ciudad Juárez. Pocos días después, se abre la cloaca: contratos sin licitar, empresas favorecidas por afinidad ideológica. El sensible senador Emilio Álvarez Icaza, cruzado de la defensa de los DDHH, desespera en tribuna, qué más tiene que ocurrir para que rectifiquen. La política migratoria adoptada, mata. Ese será parte del legado. ¿Y que hay de los muertos por la línea 12? ¿Serían los pernos?

Ahora resulta que los encargados de llevar alimentos a los más necesitados en la flamante institución creada para ello, SEGALMEX, nadan en porquería. Se desvían fondos por un monto inconcebible para el ciudadano común, digamos seis veces el avión presidencial. Puesto en toneladas de tortilla sacude: alrededor de 576 millones, 923 mil kilos de tortilla a 26 pesos kilo. También será el legado. Hay más, allí está el cálculo, muy destacado en la primera plana de El Universal: cada 16 horas una mujer cae en la trata. En cinco años la cifra ronda las 2 700 víctimas. Ese mismo día, en ese diario, se da a conocer la casa-museo de la familia Obrador. De la egoteca de Echeverría a la "Casa Obrador" pero, eso sí, "somos diferentes". ¿De qué legado se hablará allí? Nada se ve de nuestra realidad. En esas andamos, cuando ex colaboradores denuncian que la consejera electoral morenista Norma de la Cruz Magaña, es aficionada a cobrar diezmos a sus colaboradores. La misma "afición" de la candidata de ese partido a gobernar el estado más poblado del país. Rara "afición". Sumémosla al legado.

Como la degradación moral no da tregua, nos enteramos de que el Director de Distribución de CFE, tuvo la generosidad de conseguirles puestos a sus hijas, tres, un yerno y a su pareja. Ella gana alrededor de 166 mil pesos mensuales, más que el presidente. Pareciera entonces que los dineros sobran, pero las asignaciones a los estados se reducen 6% como consecuencia de una caída en la recaudación de los ingresos petroleros, casi 28%. También el IVA cae, de seguir así, ni el Fondo de Estabilización alcanzará para los faltantes. Pero los muy optimistas precriterios presupuestales, ven velámenes llenos. La irresponsabilidad también será legado. Tuve que hacer la cirugía, hubiera perdido el quirófano -me dice el médico, entrar al oído de un niño era su misión- pero no podía ver, el microscopio no estaba calibrado, no hay para mantenimiento. Al salir me temblaban las manos. Pero la pareja del "servidor" de CFE cobrando dos millones al año.

Es en ese ambiente de "exigencia moral" de la gran transformación que nadie entiende, que el Secretario de Gobernación "advierte" a dos de los consejeros electorales salientes, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y también a Edmundo Jacobo ex Secretario Ejecutivo, sin ningún elemento, de posibles investigaciones por malversación. La hoguera de las palabras en acción. La persecución también será legado.

Cómo no sentir congoja, tristeza y también enojo. De lo material hablamos con frecuencia: pobreza, medicinas que no llegan, salud destrozada, educación, despilfarro. Pero el legado ético es igual de grave.

Días de guardar, dicen los creyentes. De reflexión ciudadana sobre la tesitura ética de México.