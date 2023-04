'Él ganó dinero con mi trabajo'; coreógrafo de Rosalía se lanza contra influencer que recreó show de Motomami Tour

Ioanis Patsias (iOA) se viralizó en redes sociales tras recrear el performance de Rosalía del "Motomami World Tour". Y aunque fue bien recibido por la audiencia, Mecnun Giasar, coreógrafo de la española, se pronunció contra el influencer.

Giasar alegó que iOA se llevó el crédito de su trabajo, ya que los pasos fueron creados por el bailarín profesional.

Ante ello, el influencer peruano emitió un comunicado, en el cual respondió a la supuesta demanda del coreógrafo.

Tras la recreación, Mecnun Giasar intentó llamar la atención de iOA en Instagram. "Este es mi trabajo, mi identidad y la identidad de mi gente. Me reí una vez, dos también, pero creo que he tenido suficiente. Esto no está bien", escribió en uno de los clips de iOA.

Más tarde, Giasar ofreció una entrevista al diario El Comercio, donde precisó que Rosalía le dio su respaldo para solicitar una compensación económica por utilizar las coreografías y violar los derechos de autor.

"Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó. Rosalía no tiene nada que ver en esto. Es mi obra", sentenció. Asimismo, aclaró que se encontraba en conversaciones con un abogado para tomar acciones legales.

A los pocos días de anunciar la posible demanda, el coreógrafo publicó un chat vía DM que tuvo con el peruano.

iOA aseguró que no tuvo ganancias por el espectáculo, el dinero recaudado fue utilizado para la misma inversión de la recreación. "Mi idea comenzó como un TikTok (...) En todas las entrevistas hablé de ti y del equipo de Rosalía. Te prometo que lo hice", escribió el influencer.

Ioanis Patsias le ofreció disculpas al coreógrafo: "Acabo de enviar un mensaje a la gente de Elliot Daze (medio de Reino Unido) para que te den crédito en el artículo que publicaron. Siento mucho haber creado algo que te ha afectado. No era mi intención".

El influencer también le prometió a Mecnun Giasar darle créditos en todos los videos donde muestre la coreografía. Y aseguró que todo lo hizo como un simple homenaje a la española en YouTube.

No obstante, Mecnun acusó a iOA de incumplir el acuerdo y seguir promocionando el video completo del concierto.

Al no conseguir resolución en la disputa con el coreógrafo, Ioanis Patsias publicó un mensaje a través de Instagram stories.

"Las personas son inteligentes y se dan cuenta de las energías y las intenciones de las personas. Yo no atacaré y no seré un bully más en el internet. La vida da vueltas y es increíble toda la agresividad que puede recibir un fan por hacer algo bonito por un artista", señaló.

El influencer peruano aseguró que lanzará una versión del detrás de cámaras de la recreación y mostrará créditos a Giasar, porque valora el trabajo de los artistas.

iOA reafirmó que no ganó ni un centavo. Por el contrario, con la producción quedó endeudado con más de 60 mil dólares, aunque él ha accedido a dar las entrevistas solo porque ama a Rosalía.

Finalmente, destacó que, pese a la polémica, se encuentra feliz y tranquilo. Por ello, seguirá trabajando para que nadie apague la felicidad de sus logros.