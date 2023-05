'El equipo está fuerte, sobre todo en lo anímico', asegura Pablo Repetto, DT de Santos Laguna

Para el timonel de Santos Laguna, Pablo Repetto, los albiverdes son dignos participantes en la liguilla de la Liga MX, indicando que por lo mostrado en la cancha del Hidalgo, sería injusto haber quedado eliminados.

"Un empate justo, habíamos comenzado bien el partido, pero nos hicieron el gol, todo el partido siempre estuvimos atrás, en desventaja, el equipo buscó y pudo revertir siempre, cuatro veces, no es poco y eso habla que el equipo está fuerte, sobre todo en la parte anímica, que es fundamental, para jugar este tipo de finales", dijo tras la calificación de sus Guerreros a la fiesta grande del futbol mexicano.

Recordó que ya habían tenido un inicio en el partido contra Cruz Azul de reaccionar: "Perdimos 2-3, pero el equipo terminó metiendo un balón en el área a base de juego, sobre todo en la parte anímica, estamos fuertes en ese aspecto".

'Partido apasionante'

El uruguayo indicó que sabían que estaban a un gol en el arranque del completo y que si seguían con el mismo trámite del partido y corrigiendo algunas falencias defensivas, iban a poder lograr igualar o poder ganar el partido.

"Fue una forma rara, se nos dio, siempre se quiso la última pelota, fuimos a buscarla, hubiera sido una injusticia perder el partido, nadie sacó ventaja, fue un partido muy parejo", reconoció, agregando que "el partido fue apasionante, pocas veces se dan así. Es la primera vez que me toca, que me hagan un gol en el final y estar casi eliminado, para luego hacerlo (nosotros) y mandarlo a penales".

No quiso hablar de rendimientos individuales cuando se le cuestionó por Gibrán Lajud, por lo que respondió a lo colectivo, que si bien tuvieron algunas por encima del resultado, que era pensado para muchos, ya que no eran ni cerca favoritos.

"Tuvimos errores, al igual que el rival, recibimos cuatro goles y debemos corregir, pero también virtudes, que fueron muchas más del partido anterior, jugadores que evolucionaron, sabíamos que debíamos mejorar para tener posibilidades en este partido, pero pudimos lograr el pasaje de una forma que se vivió con mayor euforia", expresó.Sería justo

Al igual que en la semana, Repetto recordó que las reglas están establecidas antes de empezar y ya la sabían todos. "Nos tocó entrar en el último lugar, porqué Querétaro no pudo, si nos toca ganar, seremos justos merecedores, la competencia no se cambió en el camino".

Por último, destacó que lo fundamental es el convencimiento del grupo, que está unido, a pesar de terminar decimotercero, pero había visto una respuesta anímica en los últimos días.

"Se lo dije a los jugadores, se confirma eso, que va de la mano, de no bajar los brazos nunca, de confiar en cada uno de los jugadores y entre ellos, al igual que muchos hinchas no lo hacían, pero esto es para ellos, un premio a esta parte que no todos creían", concluyó.