El ensueño de Harfuch

El aspirante puntero a la candidatura de Morena en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue entrevistado para la edición México del diario español El País por Zedryk Raziel (https://goo.su/eWFr), quien describió la camioneta a bordo de la cual viaja el exsecretario capitalino de seguridad pública como "una fortaleza móvil. Tiene un blindaje de nivel siete, apto para operaciones militares y contra el terrorismo, impenetrable ante municiones de fusiles Barret. Y dentro del vehículo hay armas, cortas y largas, dispuestas de tal manera que estén al alcance de la mano. También hay pesados escudos y demás equipo táctico. A bordo viajan varios guardias, además del chofer, también entrenado".

A pregunta expresa, reconoce que no da "por hecho que no vuelva a pasar" un ataque poderoso en su contra por parte de algún cártel delictivo, pero considera que sería "cobarde" dejar de hacer campaña o actividades políticas por temor a que lo maten. No explicó García Harfuch si la valentía personal que muestra debe ser asumida también como un riesgo consciente por los asistentes a sus actos multitudinarios de proselitismo y si acaso los propósitos criminales de sus atacantes podrían transferirse en contra del jefe de gobierno en caso de que él ganara.

El nivel de protección personal que explicablemente debe mantener, es decir, la visión defensiva y el pensamiento policial que le es necesario sostener, confirman los riesgos que entraña un perfil como el de García Harfuch. También se confirma la inserción de la capital del país en la cruda contienda entre cárteles que se da a nivel nacional, la cual continuamente implica una obcecada búsqueda de cumplir sentencias y amenazas por considerar que figuras de poder político ayudan o combaten facciosamente a unos u otros.

Por otra parte, en dificultades para precisar su entendimiento de lo que es la izquierda, apegado más a una suposición de beneficiarse de manera osmótica respecto del presidente López Obrador y la aspirante Sheinbaum, García Harfuch soltó ante el reportero Raziel una perla involuntaria que exhibe los peligros que entraña el coctel militar, policiaco y político que impulsa con toda fuerza su precandidatura.

Es decir, OGH adelanta confiadamente el resultado que podría darse a partir de su eventual subida al primer escalón del poder político, la gubernatura capitalina, antesala de la lucha por la presidencia de México: abrazos a los que han usado y abusado de los balazos. 1968, halconazo, guerra sucia, Ayotzinapa y muchos episodios nefastos más, policiacos y militares, fundidos en un abrazo amnésico: ¡y votaron felices!

He aquí la parte más relevante de la citada entrevista: "Tenemos que cambiar esa percepción (Raziel le había comentado: 'parece que parte de los votantes de izquierda no se sienten cómodos con la figura de la policía'). Y si yo tengo la oportunidad de cambiar esa percepción, que la gente, los más radicales de izquierda, abracen a la policía, abracen al Ejército… Bueno, vean, ¿quién es el líder de izquierda más importante del planeta, me atrevo a decir? El presidente. ¡Y es el primero que ha abrazado al Ejército mexicano! Creo que la contradicción sería al revés. O sea, el presidente es el primero que ha abrazado al Ejército, el primero que le ha dado su confianza. Y también, obviamente, en la historia de este país, el Ejército estuvo inmiscuido en casos terribles, ordenados por personas verdaderamente reprobables".

Y, mientras Claudia Sheinbaum ha enfatizado en Villahermosa la importancia de la unidad de Morena ("en Tabasco no puede haber división"), a la vez que subrayó la ayuda que dice le está prestando Adán Augusto López Hernández, el exaspirante a la virtual candidatura presidencial que de forma significativa no asistió ayer al acto en la capital de dicha entidad (como no ha asistido a ninguno desde que CS fue declarada ganadora del proceso interno), con el denso telón de fondo del pleito entre el grupo de AA y el de Javier May por la candidatura al gobierno de la entidad, ¡hasta mañana!