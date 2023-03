Hace 18 años el gobierno de Fox le inventó un supuesto delito a AMLO con el fin de dejarlo fuera de la boleta de la elección presidencial del 2006. Para AMLO fue una señal clara: la élite del poder haría todo lo posible para impedir su llegada a la Presidencia. Ahí comienza la polarización. Ha ido creciendo como un cáncer.

Además de ser ilegal y violatorio de los más elementales principios democráticos, el desafuero fue una tontería. Resultó ser el gran impulsor de AMLO. La marcha contra el desafuero del 24 de abril de 2005 marcó el despegue de una candidatura con amplio apoyo ciudadano.

No supimos si el Poder Judicial hubiera actuado conforme a derecho y desestimado la demanda, claramente motivada por razones políticas, aunque hubo una sospechosa reunión entre el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y Mariano Azuela, presidente de la SCJN, en la que se habría discutido el desafuero. Ante su creciente apoyo popular, AMLO entendió que lo mejor era ir a la cárcel. El gobierno de Fox retiró la acusación.

Tras el desafuero, era natural construir la narrativa de fraude electoral. Con lo cerrado de su derrota, AMLO y muchos de sus seguidores quedaron convencidos de que les robaron la elección.

AMLO sigue teniendo muy presente el agravio. El pasado martes, al hablar de una posible detención del ex presidente Trump, recordó el desafuero. Concluyó diciendo que se trata de "un atentado a la democracia, porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid".

Más allá de que Ricardo Anaya está fuera del país por inventos judiciales, AMLO no conoce los procesos legales de Estados Unidos. Trump podrá competir, aunque le finquen un cargo. En los países donde se respeta la presunción de inocencia, uno no es culpable hasta que un juez o un jurado lo determine. Por eso en las democracias no existen figuras como la prisión preventiva oficiosa, la cual permite encerrar en la cárcel, por años, a presuntos culpables antes de juzgarlos.

AMLO ganó en el 2018 por un amplio margen. En su lectura, lo hizo no gracias al INE, sino a pesar del INE.

"Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos", dijo AMLO en el Zócalo la noche de su triunfo electoral. No lo ha hecho, como sí lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica tras ganar las elecciones en 1994.

Los agravios de Mandela eran mucho más profundos: 27 años en la cárcel, más de cuatro décadas de Apartheid y más de 100 de colonización europea. Mandela perdonó e hizo lo mejor para su país: promover la unidad. Esto sembró las bases para que su partido, el Congreso Nacional Africano, ganara las subsecuentes elecciones y gobierne Sudáfrica desde 1994.

En México no se había intentado modificar las reglas electorales unilateralmente y al final de un sexenio. La fallida reforma constitucional en materia electoral y el Plan B han sido el detonador de dos importantes movilizaciones ciudadanas. A diferencia de hace 18 años, no fueron a favor de alguien, sino en contra de la imposición de nuevas reglas electorales y en defensa del INE.

Si el desafuero hizo del gobierno de Calderón uno con un déficit de legitimidad, esta andanada contra las reglas electorales puede hacer de la elección del 2024 un proceso cuestionado. ¿Por qué AMLO arriesga su principal activo y el de su gobierno, la legitimidad electoral? Supongo que por el peso de los más radicales en su burbuja de toma de decisiones y por el deseo de arrasar en el 2024 para ahora sí imponer sus reglas del juego y no enfrentar restricciones institucionales.

La Suprema Corte, al suspender el Plan B, ha salvado a AMLO de su impulso antidemocrático de cambiar las reglas del juego. Ahora se irá contra la Corte para ir sembrando la necesidad de un cambio radical de esas instituciones autónomas, cuyo mayor defecto es fallar en contra de su voluntad. El problema no es si gastan mucho o no, cuando una institución autónoma es dócil, como la CNDH, AMLO ni se acuerda de ella.

@carloselizondom

ÁTICO

Tras la suspensión al Plan B, AMLO se irá contra la Corte para sembrar la necesidad de un cambio radical en esa institución.