El caso de Gea

Apenas hace una semana que en la página web del United se anunciaba que el club intentaría renovar a David De Gea. Hoy, 30 de junio, expira su contrato y según distintas fuentes, el equipo iría por André Onana, del Inter de Milán.

De Gea tiene 32 años de edad y ha estado en el United desde 2011. Su traspaso dejó 25 millones en las arcas del Atleti y desde entonces, ha sido un inamovible en el arco de Old Trafford. Elegido por Ferguson para suplir a van der Sar, David consiguió su única Premier League justo en el año de la despedida de ‘Fergie’: 2013. En el Manchester también ganó una Europa League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y tres Community Shield.

Llegó en la etapa final de la época dorada del club, cuando recién terminaban de jugar su tercera Final de Champions en apenas cuatro años. Pero también por aquellos años el Manchester City comenzaba a despertar. Recordamos el famoso “Agüeroooooooooooooo” que terminó coronando a los Citizens hace más de una década, entre otras cosas. Y de ahí, la salida de Sir Alex Ferguson trajo tiempos oscuros a los Red Devils.

Desde entonces, Moyes, Giggs, van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick y ahora ten Hag, han tenido como único estandarte en la cancha a De Gea. Claro que han llegado los Bruno, Casemiro o Varane. O la irrupción de los Rashford, por ejemplo. Pero también, la luz en la oscuridad en los años que Fellaini fue centrodelantero era David De Gea.

SEGUNDO TIEMPO

De no renovar, su contrato expira hoy, 30 de junio de 2023. Se dice que desde meses atrás, el club le dio una extensión del mismo con la condición de disminuir considerablemente su salario, mismo que el arquero firmó e incluso notificó a sus compañeros de la noticia. Sin embargo, por parte del United no hubo respuesta y aparentemente solicitan otra disminución de sueldo. Vamos, que lo quieren echar por la puerta de atrás.

Lo que no entiende la Directiva e incluso (si está involucrado) ten Hag, es que a las leyendas se les trata con respeto. Lo de Cristiano también pareció ir por este camino, aunque De Gea no tuvo los comportamientos públicos de Ronaldo. Lo que sí tuvo, para muchos que posiblemente no ven la totalidad de los partidos, fue una mala campaña dados los errores puntuales que costaron la eliminación ante Sevilla en la Europa League, o los que se presentaron en la Premier.

Pero eso no es nuevo. Hace media década, en Rusia 2018, a De Gea lo terminaron de crucificar en España por sus malas actuaciones. Eso costó que ya no le llamen a La Roja nuevamente, aun cuando justo en ese año alcanzó, según TransferMarkt, su máxima valoración histórica en el mercado de fichajes, haya ganado el Guante de Oro en Inglaterra y aparecido en el FIFPro World XI.

Muy probablemente De Gea ya no cuente para ten Hag. Es evidente, no es un portero que comulgue con su idea de juego al sacar el balón desde atrás. Y está bien. Acá lo que se cuestionan son los tratos, pero desde nuestro asiento solo podemos especular con la información que nos llega. De momento lo único que ha publicado el portero es un tweet con el emoji de bostezo. Interpretaciones habrá para repartir: algunos lo entendemos como que esta situación le aburre, pero para otros es un claro mensaje de que ya está afuera de la institución.

TIEMPO EXTRA

Por Premier League, De Gea logró esta temporada: 17 porterías a cero, 101 paradas, 33.3% de penaltis y 70.1% de paradas en sus 38 partidos jugados, es decir, la totalidad de la campaña 2022-2023.