El cáncer no detiene a gestora social en Monclova

Una mujer dedicada a ayudar a sus vecinos, quien está diagnosticada con cáncer y requiere cirugía, no detiene su paso para continuar con labores de gestión.

Perla Espinoza, vecina de la colonia Miravalle del municipio de Monclova, continúa apoyando a quienes necesitan apoyo, contra las recomendaciones médicas.

“Me dijeron los doctores que no salga, que no me debo asolear porque me afecta, pero yo soy una persona que no puede estar encerrada y sin hacer nada”, dijo.

Explicó que las labores de apoyo a sus vecinos y a personas vulnerables le dan fuerza y la motivan a seguir adelante. “Me dan vida” expuso.

Agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social y a su personal Médico por el servicio que le han brindado desde que inició su tratamiento.

Indicó que en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25 del IMSS de Monterrey, la atención médica es de muy alto nivel y la han apoyado de manera inmejorable.