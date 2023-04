¿EL AÑO DEL CITY?

Terminaron los cuartos de final de las competiciones europeas y ya solo quedan dos ingleses vivos: Manchester City, que enfrentará al Real Madrid. Y West Ham, que enfrentará al AZ en la Conference League. Manchester United fue aplastado por el Sevilla en la Europa League.

¿Será que esta es la buena para los de Manchester? No el United, que mostró una actitud deplorable ante uno de los peores Sevillas de los últimos años, que ha pasado por tres entrenadores en la campaña y ha tenido problemas de descenso. Un United que prácticamente regaló los cinco goles que tuvo en contra, y que las lesiones y sanciones hicieron ver que la plantilla es corta: ni Lisandro Martínez, ni Varane, ni Bruno estuvieron y se notó. Pero más bien nos referimos al Manchester Ciy, que está otra vez a un pasito del juego soñado.

Sigue siendo el equipo que mejor juega al futbol en todo el continente. Los de Guardiola despliegan sus ideas con claridad, marcan el ritmo del partido y dominan a sus rivales, como lo fue el Bayern. Y si bien podríamos decir que es un Bayern que viene de cambiar entrenador (incluso a pesar de haber hecho una fase perfecta de grupos), lo mismo podemos decir del Madrid, que enfrentó a un Liverpool y luego a un Chelsea prácticamente convulsos, irreconocibles y que no dan batalla en liga.

Pero estas semifinales de Champions parecen ser las ideales. Porque por un lado tenemos al equipo de la competición, como lo es el Real Madrid, y por el otro, al que mejor juega. Además, el mejor portero del mundo contra el mejor delantero del mundo. Y en medio, jugadores de trato exquisito con el balón como Bernardo, De Bruyne, Modric o Kroos. Lo mejor de todo, es que serán cuando menos 180 minutos. Al igual que en la otra llave: Inter contra Milán. ¿Será el resurgir definitivo de estos dos gigantes europeos?

SEGUNDO TIEMPO

Además, yendo al lado local, el Manchester City puede conseguir el trébol. Está en sus manos y (salvo la Champions) parece ser realmente factible. En Premier ya depende de sí (al igual que el Arsenal) para llevarse el campeonato, y el duelo clave entre estos dos equipos será el siguiente miércoles 26 de abril a la 1 de la tarde. Antes de eso, Arsenal se medirá hoy a la misma hora contra el Southampton, que marcha último. Ahí también puede estar la clave para llegar al miércoles en el Etihad con posibilidades intactas.

Sin embargo, el City no juega Premier este fin de semana porque tiene las semis de la FA Cup contra el Sheffield United, equipo de segunda división. Este duelo será mañana a eso de las 9:30 am. La otra llave de la FA es Brighton contra United, que definirán el pase el domingo también por la mañana. Sea cual sea el caso, Manchester City es candidato a llevarse la copa. La final estaría prevista para el sábado 3 de junio, así que el factor cansancio o desgaste por jugar entre semana ya no estaría.

Las semis de Champions ante el Madrid serían 9 (en el Bernabéu) y 17 (en Etihad) de mayo. El calendario favorece a los citizens, que enfrentarán por Premier al Fulham, West Ham y Leeds antes de que viajen a la capital española. En tanto, Arsenal se medirá al Chelsea, Brighton, Forest y Wolves, calendario que luce más complicado para irse limpio de aquí a que termina la campaña. ¿Será pues que el City consigue la Premier? ¿La FA Cup? ¿La Champions? ¿O por qué no el trébol?

TIEMPO EXTRA

Con el pase a semifinales del miércoles ante el Bayern, Pep Guardiola se convirtió en el primer entrenador en llegar a 10 semifinales de Champions League: de 2009 a 2012 con Barcelona, de 2014 a 2016 con el Bayern y de 2021 a 2023 con el City.