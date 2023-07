El amor en el cuidado paliativo

El cuidado paliativo es algo de lo que se habla muy poco por lo doloroso que resulta. Este tipo de cuidado suele darse cuando el paciente de cualquier enfermedad crónico terminal o terminal decide ya no tomar medicamento para curar, y sólo tomar medicamento para el dolor.

En este punto es difícil tanto para el enfermo como para la familia. Si el enfermo lo decide, sabe y se prepara para dejar todo listo antes de trascender mientras que la familia se resiste a dejar partir. Son situaciones tan duras y tan difíciles que lo que más trabajo cuesta es ver el amor en esta parte del cuidado.

¿Por qué le llamamos un proceso amoroso?

El apego sano o no tan sano que tenemos con nuestra gente cercana o con las personas a las que cuidamos son las que nos hacen querer negar que esta sucediendo algo. Sentimos y creemos que se van a curar, que en algún momento todo estará bien y no es así. Si bien no sabemos cuánto durará la persona, lo importante, urgente e indispensable es prepararnos para vivir y acompañar en esta etapa. Tal vez somos los protagonistas que vivimos la enfermedad y decidimos, o los médicos decidieron darme el cuidado paliativo, o somos acompañantes también duele de manera particular e individual.

Por eso es vital prepararse en las siguientes áreas, más allá del papel que se desempeñe:

1. Darse cuenta de que es algo real y se desconoce el momento en que la persona trascenderá.

2. Elegir un proceso de acompañamiento tanatológico para elaborar el duelo de que la persona que se conocía es distinta que es distinta a la del proceso cuidado paliativo.

3. Prepararse para el momento de la trascendencia.

4. Prepararse desde el acompañamiento espiritual. Desde tus creencias es importante buscar esa paz espiritual.

5. Arreglar los pendientes emocionales, hablar lo necesario.

6. Arreglar los pendientes legales.

7. Se leerá raro, pero preparar tu funeral.

8. Lo más importante: disfrutar cada día con la persona en cuidado. Aunque parezca doloroso, es un tiempo inolvidable.

Si bien suele haber resistencia desde el dolor, el que el otro no es el mismo, el dolor de que siento que lo pierdo, hay que vivirlo y darse permiso de lo que se necesita vivir. Hay que respetarse y respetar las emociones de los demás y la forma de vivirlo cada uno desde el amor.