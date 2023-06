¿El actor Kevin Costner se quedó en banca rota y sin hogar?

Kevin Costner se encuentra entre la espada y la pared, luego de que su esposa por 18 años, la exmodelo Christine Baumgartner, interpusiera una demanda de divorcio en su contra pues, desde que se separaron, su ex sobrecargó los gastos de la tarjeta de crédito que el actor paga, por una cantidad que asciende por encima de los 95 mil dólares, así como no puede acercarse a su casa, debido a que Chris tiene una orden de restricción que impide que el actor se acerque a ella, por ende, no puede ingresar a su hogar, la única propiedad que tiene para vivir.

"Daily mail" publicó la situación legal actual que acorrala al actor de 68 años, después de su esposa, de 49, decidiera separarse de él, luego de permanecer 18 años casados. El medio británico tuvo acceso a alguno de los documentos judiciales de Costner que indican que busca demandar a su expareja, debido a que no ha cumplido el acuerdo prenupcial que firmaron en 2004, en el cual se comprometía a mudarse de la propiedad del actor si un día se separaban, sin embargo, Chrsitine se ha negado a dejar la propiedad y, en cambio, tomó la precaución de pedir una orden que mantenga a su esposo lejos de ella, por lo que el actor no puede tomar posesión de su casa.

El actor ya ha hecho algunas declaraciones relacionadas con la postura de Baumgartner, asegurando que fue una actitud "sorprendente" y "desalentadora" para él, sobre todo porque la casa en la que formaron su familia en las últimas décadas, localizada en Carpintería (California), la adquirió en 1988, 16 años antes de que contrajeran matrimonio. Además, su defensa ha argumentado que, cuando en 2003, Kevin y Chris tenían planes de casarse, el actor habló con ella acerca del temor que tenía de perder su propiedad, si la relación llegaba a no funcionar, pues fue lo mismo que le sucedió durante su primer matrimonio; en ese momento, su prometida dijo entender al actor, por lo que accedió a firmar el acuerdo prenupcial, que establece que los bienes de los que se hicieron acreedores antes de la relación, seguirían siéndolo luego de la separación.

Sin embargo, Baumgartner ha faltado a este acuerdo, pues el plazo para que se mudara de la propiedad venció el pasado 31 de mayo. Además, los abogados del actor aseguran que Kevin ha mostrado total accesibilidad para ayudar a su exesposa a encontrar un nuevo sitio donde vivir, pues recibió más de un millón de dólares para que se restablezca en una nueva propiedad. Además -aseguran- el actor ha ofrecido proporcionarle la cantidad de dinero necesaria para que Christine pague las hipotecas y el seguro que sean necesarias durante el primer año, sin embargo, la exmodelo ha tomado otras medidas como una orden que prohíbe al actor hacer transferencias o vender alguna propiedad.

Aunado a esto, el actor ha alegado que, después de que Chris le pidiera el divorcio (el 1° de mayo), cargó sin previo aviso a la tarjeta de crédito gastos mayores a los 95 mil dólares, los cuales fueron dirigidos al pago de abogados y un contador forense, situación que ha puesto en aprietos la economía del actor, la cual de acuerdo con "Daily mail" oscila entre los 250 mdd, de los cuales, la propiedad por la que ahora pelean abarca 145 mdd:

"Desde abril de 2023, Christine se apartó de mi cuenta bancaria y cargó en mi tarjeta de crédito un total de $ 9 mil pagaderos a sus abogados de divorcio y contador forense. Esto se hizo sin previo aviso para mí", acusó el actor en su declaración judicial.

Pero este no es por el único por lo que la expareja peleará, sino por la custodia legal y física de sus tres hijos; Cayden (15 años), Hayes (14) y Grace (12), sin embargo, Costner considera que ambos pondrán de su parte para que pase tiempo con cada uno de ellos en un 50% del tiempo que equivaldrán los 365 días del año.