El 30 % de consultas médicas son a hombres

De cada 10 consultas médicas que se realizan por parte del sector salud, solo tres son en varones y por lo general son para enfermedades más comunes, muy difícil es de forma preventiva.

Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango, dijo que es algo muy común que los hombres poco asisten a consultas médicas y más si se trata de alguna preventiva, cuando van es porque ya traen un problema.

"No sé por qué no se animan acudir a estudios, les da vergüenza acudir al médico probablemente pero no acuden, y cuando acuden en muchas ocasiones ya es tardío", comentó la titular de Salud.

Pero así es para todo tipo de consulta médica, por ello la principal causa de muerte médica en varones tiene que ver con el cáncer de próstata, porque el hombre no acude de forma preventiva y solo va con el médico cuando el problema ya es avanzado y cuando ya es difícil su cura o erradicación.

Por esta razón, Kondo Padilla señaló que se ha abierto ya la clínica especial para atender a puros hombres, que es atendida también por médicos hombres que atiende desde la detección de males vía sangre, como evaluaciones médicas.

"Se brindar atención en salud sexual y reproductiva, con el servicio de vasectomía, prevención de enfermedades sexuales, atención psicológica y de control de adicciones", comentó Kondo Padilla.

Con esta clínica se quiere impulsar la cultura de la prevención en los hombres, que acudan y se hagan responsables de la prevención y de su salud.

La Secretaria de Salud reconoció que el interés es ofrecer servicios de calidad a todos los sectores de la población, por lo que detalló que en este espacio recién inaugurado, se va a contar con atención de personal médico, enfermería, trabajo social, promotores de la salud, así como apoyo en el tema de adicciones, orientar a los hombres sobre la importancia de prevenir todo tipo de padecimientos.

Alejandro Augusto Fernández Méndez, responsable médico de la clínica, destacó que la importancia es la atención así como la prevención y detección de las enfermedades en varones.

La clínica está ubicada en la colonia Lucio Cabañas y dará atención a varones a partir de los 10 años de edad de las ocho a las 14:30 horas de lunes a viernes.