Ejercen su voto con 'total normalidad'

Desde muy temprana hora, habitantes de Matamoros salieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.

En una jornada que hasta el mediodía del domingo parecía llevarse a cabo en total tranquilidad, el pueblo matamorense salió a las calles para elegir al próximo gobernador del estado y a su representante en el congreso local durante los próximos tres años.

La consejera presidenta del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), María Magdalena Hernández Farías, informó que fueron instaladas el 100 por ciento de las casillas, asimismo, manifestó que solamente se reportó un incidente en la casilla de la sección 0291, contigua 1, donde un ciudadano que no pertenecía a la misma emitió su voto fundamentando que lo confundieron con un medio hermano, hecho que, aseguró la funcionaria, quedó acentuado en el acta de la jornada y de incidencias.

PARTICIPA ALCALDE

El alcalde Miguel Ángel Ramírez López, acudió a la casilla que le correspondía donde esperó durante algunos minutos en la fila hasta que fue su turno para ingresar. Luego de depositar su sufragio en la urna, comentó que no se le había reportado alguna situación fuera de lo común.

VOTAN CANDIDATOS

Del mismo modo, en el transcurso de la mañana, las candidatas y candidatos que buscan una diputación local por el Distrito 07 también acudieron a sus casillas para emitir su voto.

Desde el ejido Coyote, el candidato por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Raúl Onofre Contreras, dijo que la jornada avanzaba en total normalidad y con buena respuesta de la ciudadanía. "Yo siento que va a llegar a los porcentajes que siempre se manejan en Matamoros, siempre votamos un porcentaje de arriba del 60 por ciento. Está tranquilo el municipio. Lo que sí estamos viendo es que hay gente externa de Morena que está viniendo no sé con qué finalidad".

Por su parte, la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rubí Alejandrina Salazar Morales, resaltó que el seccional que le corresponde es uno de los más votados de Matamoros, agregó que observó a muchos adultos mayores que están "al cien con ya sabes quién", por lo que dijo, "pienso que será un resultado favorable para el partido en el cual milito". La candidata mencionó que el pasado sábado su coordinador de campaña sufrió un atentado por parte de elementos de seguridad.

"Iba a ser el cuarto coordinador de Morena detenido en el estado, ahorita tres no saben nada de ellos. Ahorita estaba viendo un comunicado de Diego del Bosque (dirigente estatal del partido) donde los jueces federales le están pidiendo al gobernador que deje de meter las manos, que no nos esté hostigando, que lo que se debe de vivir como una fiesta democrática, no hay por qué pintarla de terror", dijo.

Lily Piña, candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), agradeció a la ciudadanía que salió a votar y comentó que se siente tranquila en cuanto a la elección, ya que considera que hizo un buen trabajo.

Finalmente, el candidato por Movimiento Ciudadano, José Eduardo Aguilar Alba, calificó como buena la participación que se observaba desde temprana hora.

CIERRE DE CASILLAS

Minutos después de las 18:00 horas, la consejera presidenta del Comité Municipal del IEC en Matamoros, María Magdalena Hernández, comentó que la totalidad de las Casillas en el municipio se cerraron sin alguna irregularidad, por lo que comentó, solo estarían a la espera de que cada Mesa Directiva realice el conteo de las boletas y posteriormente, lleguen los paquetes electorales a las instalaciones del Comité.