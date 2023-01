Eiza González muestra su apoyo a Shakira, pero le recuerdan su polémica con Liam Hemsworth

Eiza González se unió a la lista de las múltiples personalidades que apoyaron a Shakira tras su colaboración con Bizarrap titulada Music Session #53.

Y es que a través de sus redes sociales, la actriz mexicana decidió colocar un tierno mensaje de apoyo a la colombiana, luego de lanzar su polémica canción en contra de Gerard Piqué y Clara Chía.

Sin embargo, los usuarios no tardaron en recordarle cuando fue captada besándose con Liam Hemsworth, a pocos días de que se separara de Miley Cyrus, asegurando que "ella fue la Clara" en la relación de los actores y a pesar de que la mexicana negó estos hechos, los internautas no se lo perdonaron.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Qué pasó entre Liam Hemsworth, Miley Cyrus y Eiza González?

Corría el año 2009 cuando Liam y Miley se conocieron durante el rodaje de la película La última canción, al poco tiempo ambos confirmaron su relación, la cual duró varios meses. Sin embargo, esta llegó a su fin luego de los múltiples rumores de infidelidad por parte del actor.

Tiempo después, ambos se reconciliaron, lamentablemente esto duró poco, ya que en ese entonces la cantante se encontraba en una revolución de su imagen y de su música, lanzando varios sencillos como We Can't Stop y Adore You, canciones muy criticadas por parte del público debido a su "destape sexual".

(FOTO: ESPECIAL)

Fue en este tiempo que Liam fue visto besándose con Eiza González aparentemente a pocos días de haber finalizado su relación con Miley, lo que desencadenaría que Cyrus lanzara su canción más personal, Wrecking Ball, donde la cantante aparecía llorando y contando la triste historia que vivió con Liam y como este había defraudado su confianza.

"Entré como una bola de demolición, sí, simplemente cerré los ojos y me balanceé. Me dejaste en una ardiente caída, abrazándome a mí misma, todo lo que tú alguna vez hiciste, fue destrozarme, sí, tú, tú me destrozaste".

Durante este tiempo, fanáticos de Miley denunciaban en redes que Eiza lanzaba indirectas a la cantante en donde se burlaba de ella y de su vestuario en los VMA'S de 2013, haciendo gestos de disgusto y de asco.