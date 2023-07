Egresados no trabajan en lo que estudiaron

A falta de oportunidades laborales y de buenos salarios, profesionistas duranguenses han tenido que recurrir a desempeñar actividades muy distintas a las que estudiaron, para obtener un ingreso.

Así lo reconoció el presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), Alejandro Ruvalcaba Díaz, quien afirmó que hay profesionistas que se desempeñan como repartidores de productos por aplicaciones.

Refirió que con la creación de universidades politécnicas y tecnológicas, así como más universidades privadas, se le debe dar seguimiento a los profesionistas, para constatar que efectivamente pueden desempeñar su profesión.

"Lo que hemos pedido a estas empresas, digo al final de cuentas son empresas, es que sí se le de un seguimiento a los profesionistas y que se den cuenta cuál es el escenario que está viviendo una vez que sale porque hemos encontrado que muchos de ellos cuando ya tienen un título universitario no se están dedicando a la carrera que estudiaron y que están haciendo una segunda actividad muy diferente a veces del giro que originalmente habían pensado", indicó.

Por lo que enfatizó que estas instituciones también deben asumir una responsabilidad. "Yo creo que hay una responsabilidad de estas instituciones privadas por darle un seguimiento y que ojalá que eso lo permita saber y dejar y cortar las carreras que ya se encuentran en una demanda y que ya no se sigan fomentando", mencionó.

Y reconoció que la demanda de empleo no coincide con las carreras que ofertan las universidades, "no hay una coincidencia definitivamente, siempre hay una demanda (distinta) inclusive en actividades comerciales donde estamos detectando que los profesionistas ya están haciendo actividades que inclusive no tienen nada que ver con una actividad de profesionista; estamos hablando del caso de tener que utilizar un transporte como es el Uber, de repartición de productos que no quisiéramos que sucedieran este tipo de situaciones", lamentó.

Y admitió que inclusive hay operadores de maquinaria y obreros que están obteniendo un salario superior al promedio que reciben los profesionistas, ya que son actividades especializadas.