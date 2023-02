Eduardo Fentanes puede echar mano de refuerzos; llega otro más

Con la confianza intacta para el duelo del próximo sábado, el técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes aseguró que saldrá a imponer su estilo ante el América, además de intentar demostrar condiciones jornada a jornada.

En el caso de los recién llegados, Lucas "Saltita" González y Emerson Rodríguez, ambos jugadores ya cuentan con sus pases internacionales para ver acción en el juego de este fin de semana, aunque, llevan pocos días en la institución, las recientes incorporaciones de los albiverdes arribaron prácticamente a tono, debido a que hicieron pretemporada con sus anteriores equipos.

"Sus documentos ya están en regla, llevan pocos días y tienen muy poco con nosotros, pero han dejado gratas y buenas sensaciones dentro del grupo, claro que las llegadas llevan un proceso, ambos venían con pretemporada y eso ayudó, además de estar cerca de Maidana (preparador físico), quien los ayuda a tomar la forma y el estilo de juego que requiere el equipo y están elegibles, si es necesario y para beneficio del equipo, se van a poder utilizar" afirmó el entrenador, que además, destacó que sus llegadas han beneficiado a la competencia interna.

En el caso de Cecilio Domínguez, el timonel del equipo lagunero, hizo énfasis en que todos los jugadores se toman por igual, que el paraguayo sigue trabajando y busca aportar, además de buscar su mejor forma y que tanto él como los demás jugadores saben que las oportunidades están abiertas para todo el plantel, argumentando que deben estar listos por si son empleados en cualquier momento, pero que todo se gana con base en el trabajo que hacen día con día.

Por último, en el caso del ecuatoriano Ayrton Preciado, el estratega albiverde mencionó que podría permanecer en el club durante esta temporada."Si se queda, está elegible y está sano, como se lo ha hecho saber, entrena a la par y se gana un lugar, será bienvenido al equipo" señaló el timonel santista, esto de cara al duelo que tendrán este sábado ante las Águilas del América.

Y agregó: "Desconozco el estatus actual de la lesión, tengo un par de semanas, ya que no he tenido una actualización y no sabría decirles realmente en que estamos, habrá que preguntar y a ver como se resuelve esta situación sobre Preciado".