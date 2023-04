Eddy Hinojosa y Karla Cocodrilo llevan la protesta y adaptan el punk a la música folk

Por la mañana salieron de Monterrey, con un paisaje recién bañado por la lluvia. Cruzaron el desierto de Coahuila en carretera y llegaron a Torreón, donde este jueves por la noche se presentaron gratuitamente en el foro alternativo de Ojo de Tigre. Eddy Hinojosa y Karla Cocodrilo forman un dúo de original propuesta, capaz de mezclar la música punk con el folk y el country.

El origen de este proyecto se remonta a 2021. Ambos son músicos que vienen del punk y tocaban en bandas distintas. Eddy conoció a Karla por Instagram y formaron una banda de cuatro músicos. Hoy en día, sólo ellos dos continúan con el proyecto.

“No ha sido tan complicado, realmente el folk tiene mucha protesta. Si ponemos atención en sus letras, tiene mucha protesta contra la policía, contra las injusticias, contra el racismo y creo que en esencia es muy similar al punk, solo se diferencia el estilo musical”, indica en entrevista Karla Cocodrilo.

“También de Woody Guthrie, el primer punkrocker de la historia. Él era cantante de folk junto con Pete Seeger en The Almanac Singers, la agrupación que tenían, pero hablaban de la clase obrera, sobre las mujeres, sobre las personas migrantes y contra el capitalismo”, comparte Eddy Hinojosa.

Eddy toca el banjo, Karla el lavadero y las percusiones. En sus conciertos, el dúo muestra composiciones propias, así como adaptaciones y covers de otras bandas. El mes pasado se publicó Un camino de dolor, un EP compuesto por seis piezas musicales. Su nombre refiere a una canción que aborda el tema de la migración y la injusticia social.

El músico regiomontano indica que esa pieza abre generalmente sus conciertos. Tiene origen en una canción tradicional afroamericana, cuya letra abordaba el tema de la migración. Eddy la tradujo, agregó versos propios, sus arreglos para banjo y pudo tomar otro sentido al agregar la percusión.

“Por un lado, en lo personal, (el tema de la migración) me genera intriga. No es posible que haya tanta diferencia social, que las oportunidades no sean iguales para todos me causa tristeza, impotencia. No podemos luchar contra este monstruo que es el sistema, donde sólo se benefician unos cuantos. Por medio de nuestras canciones, invitamos a quienes nos escuchen a tener más conciencia y ser amigables, ser empáticos con nuestros hermanos migrantes, porque al igual que nosotros, ellos quieren armarla en la vida, quieren oportunidades, quieren un futuro mejor para ellos”, expresó Karla Cocodrilo.

Por su parte, Eddy Hinojosa recalca que se trata de personas que provienen de países más violentos y desiguales que México. Él personalmente se ha involucrado con migrantes en Monterrey y el escuchar sus historias le notifica que la sociedad vive en una burbuja y le motiva a promover la empatía.

Durante 50 minutos, la agrupación compartió su música al público lagunero. Tras dejar Torreón, este viernes continuarán la ruta hacia Durango capital y el sábado se presentarán en Chihuahua.