Ed Sheeran promete retirarse de la música si es declarado culpable de plagio

Ed Sheeran sorprendió a sus fanáticos luego de revelar que si pierde la demanda por plagio, se retirará de la música permanentemente.

Fue en el año 2016 cuando los herederos del fallecido Ed Townsend denunciaron formalmente a Ed Sheeran por su canción Thinking Out Loud, la cual fue publicada en el año de 2015 y se volvió todo un fenómeno musical.

Según los denunciantes, el éxito de Sheeran habría copiado el ritmo de la canción Let's get it on, así como 4 acordes correspondientes al tema.

Ed Sheeran negó rotundamente estas acusaciones, asegurando que “la mayoría de las canciones pop se han construido en bloques de acordes que han estado libres desde hace más de 100 años”.

De hecho, ha sido tanta su frustración y molestia que el británico sorprendió al revelar que, si en dado caso pierde la demanda por plagio, se alejará por completo de la música.

"Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien me menosprecie".

Si la demanda falla en su contra, Ed Sheeran tendría también que pagar a los herederos de Townsend 100 millones de dólares. De acuerdo con varios medios, el juicio, el cual se está llevando en Manhattan, tiene previsto que se acabe dentro de dos semanas.