Ed Sheeran muestra su lado más vulnerable en su nuevo documental

"Tengo pecas, soy pelirrojo y bajito. Soy un inglés del campo que tartamudea y hace beatbox. No sé cómo me hice famoso", se escucha en los primeros minutos del documental "Ed Sheeran: la suma de todo".

A lo largo de cuatro episodios, Sheeran se muestra vulnerable frente al público: relata cómo desde pequeño sabía que su futuro estaba en la música y nunca desvió su camino, y así como se le ve en su Gira mundial "Mathematics" en 2022, recorriendo diferentes países, también recuerda que inició haciendo shows pequeños y vendiendo él mismo sus CDs al final de ellos.

Pero no todo es música, su familia, es parte central: su esposa Cherry Seaborn, con quien tiene dos hijas, también toma el micrófono; ambos recuerdan cómo se conocieron y cómo después de años de no verse se reencontraron y comenzaron a salir.

En el documental que se estrenó este 3 de mayo por la plataforma Disney+, el cantante presenta una mirada que no sólo se queda en los momentos felices, por ejemplo, cuando en el segundo episodio vemos cuando vivió uno de los peores momentos de su vida cuando perdió a su mejor amigo Jamal Edwards.

Se trata de un documental que no podría llegar en mejor momento, pues, si bien Ed Sheeran hoy enfrenta un juicio en la corte de Nueva York al ser acusado de plagiar el tema de Marvin Gaye "Let's get it on" en su famosa "Thinking out loud", a la par esto ha hecho que los reflectores estén en él, garantizando que más de uno sea curioso por la vida y orígenes del cantante británico.

La docuserie de cuatro episodios cuenta con la productora Fulwell 73 Productions que está detrás de títulos como "Elton John Live: El show despedida" y "Adele: Solo una noche".