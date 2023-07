Economía familiar, débil pese a baja en inflación y 'superpeso'

La economía familiar y el bolsillo del trabajador y ama de casa no están tan fuertes como se presume la economía mexicana, existe un superpeso, pero no alcanza el dinero para la canasta básica; baja la inflación y el gas, pero los precios siguen creciendo.

Los indicadores económicos federales reflejan que en México se cuente con un superpeso que cada día se está fortaleciendo y que ahora el precio del dólar está como hace seis años, en 16 pesos con 74 centavos.

Las autoridades presumen esta fortaleza de la moneda mexicana que, a decir de los expertos en materia financiera, no es que el peso esté fortaleciéndose, sino que el dólar es el que está perdiendo fuerza no solo ante el peso, sino ante el resto de las monedas en el mundo.

Sin embargo, muchos otros analistas aseveran que el peso sí se fortalece porque también ha bajado el precio del euro que llegó a estar en 22 pesos mexicanos y ahora está a 18.81 y esto, argumentan, es gracias a la fortaleza de la economía mexicana.

Y siguiendo con esa fuerza económica en México, también está la disminución en todo este año de la inflación que ha pasado de casi el nueve por ciento al cinco por ciento y que, durante todo este año, en los seis primeros meses mostró una tendencia a la baja.

En Durango esa inflación cerró al cierre del sexto mes del año en un 5.18 por ciento cuando llegó a estar arriba del 10, es decir, la inflación en Durango llegó a ser la cuarta más alta de todo el país a finales del año pasado.

Hoy en día esa inflación se mantiene a la baja en la entidad duranguense lo que, a simple vista significa una disminución de los precios.

Y otro indicador que refleja la fortaleza de la economía mexicana es el costo de los energéticos que no han subido de precios y que, al contrario, en el caso del gas LP se mantienen a la baja como ha sucedido en Durango donde se llegó a pagar por un tanque de gas LP de 30 kilos arriba de 600 pesos y ahora el costo es de 464 pesos con 10 centavos.

LA REALIDAD ES OTRA

Sin embargo, a pesar de todos estos indicadores positivos para la economía del país, el bolsillo de los duranguenses no ve reflejado ese fortalecimiento del peso, no ve reflejado esa disminución de la inflación ni del gas LP.

Mercedes Venegas Días, es una adulta mayor ama de casa que vive en el poblado La Joya del municipio de Durango y que viene a la capital del estado para hacer las compras del mandado para la quincena o mes.

Reconoció que el dinero que trae para estas compras ya no le alcanza como antes, "la verdad nosotros no vemos reducción de precios, todo está más caro y el dinero ya no alcanza", comentó.

"A VENDER ANIMALITOS"

Al ser cuestionada si esa fortaleza del peso y de la inflación le ha ayudado en su economía familiar en este año, simplemente dijo que no, que ahora para poder sobrevivir tiene que vender algunos de sus animalitos.

Su hijo es agricultor y lo que sacan de las siembras no alcanza, la pensión que les dan como adulto mayor tampoco, por lo que solo les queda la venta de sus animalitos y "que Dios los siga ayudando".

"Oiga, ya ni cómo pensar en enfermarme yo o mi esposo, entonces sí que ni para la comida va a alcanzar", dijo riéndose porque aseveró que a todo hay que darle buena cara.

María de San Juan León Cabrera es ama de casa, pero ella vive en la zona centro de la ciudad de Durango, al preguntarle si la fortaleza del peso y la inflación a la baja le ha favorecido en su economía, simplemente señaló que para nada.

FALSO QUE LA INFLACIÓN REDUCE LOS PRECIOS

"Los precios siguen subiendo y la inflación también, yo no sé de dónde sacan que va a la baja, si cada vez nos alcanza menos, eso de que baja la inflación es falso", comentó.

Incluso dijo que ni con la baja del gas lo que gana su marido alcanza para comprar lo básico por lo que tiene que recortarle un poco a todo.

María Luisa Pineda López es comerciante, y al igual que las dos mujeres anteriores dijo que los precios cada día están más elevados, "el gas baja, pero sube el aguacate, baja una cosa, pero nos suben dos o tres más, la verdad nosotros lo vemos en la gente que acude a sus compras y cada vez alcanza para menos", comentó.

Por eso ahora ellos como comerciantes han dejado de comprar alguna mercancía porque la gente ya no la consume y seguir trayéndola significa que se va a quedar y va a pasar a ser desperdicio.

"Lo básico, cebolla, chile, tomate y papa, sobre todo ésta última que es la que la gente aprovecha cuando baja para llevar buenas cantidades para que rinda la comida", mencionó.

"ECONOMÍA NO MEJORA POR LA INSEGURIDAD"

Mauricio Holguín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial reconoció que independientemente de lo que se diga a nivel nacional, la economía no ha mejorado.

"En Durango estamos viviendo una situación lamentable, estamos rodeados de estados con alta inseguridad y esto genera que los precios de los fletes se inflen y a pesar de que baja la inflación, pues aquí suben los precios por la inseguridad de los estados que nos rodean", comentó.

A pesar de que la gasolina no ha bajado pero el gas si, ha dejado de existir mucho circulante y eso provoca que la economía, comentó el empresario, no mejore.

Además de que algunas empresas se van de México por las especulaciones al no saber qué va a pasar ya no el siguiente año, sino este mismo 2023.

16.74 pesospor dólar se pagan por el fortalecimiento de la moneda mexicana, según Banxico.

Ls personas acuden a las tiendas del Centro de la ciudad para buscar y comparar precios y ofertas, tratando de llevar a casa lo más barato o lo que alcance.

