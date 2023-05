Ebrard quiere ver a otra mujer como aspirante presidencial

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, expresó que le gustaría ver a otra mujer como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

"Vamos a extrañar a otra mujer por ahí. A ver si brinca", dijo el Canciller previo a la inauguración de la exhibición "La participación de México en las Operaciones de Paz de la ONU y su contribución a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en las instalaciones de la SRE.

El funcionario federal hizo también alusión a los aspirantes a la candidatura presidencial de los partido Verde y del Trabajo, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.

"Creo que el Partido Verde y el Pardo del Trabajo están en todo su derecho de postular a quienes consideren. Porque somos una coalición. Entonces, no me extraña que incluyan a sus candidatos. Hay que hacerlo y que ya gente decida. Yo no le veo problema", señaló.

Insistió en que si los partidos Verdes y del Trabajo "quieren postular a sus candidatos presidenciales, va a ser muy interesante".

Ebrard Casaubón expuso que la tarde de este martes acudirá a Palacio Nacional Elizabeth Sherwood, asesora de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se abordarán, entre otras cosas, temas migratorios.