EASE sólo ha presentado 6 denuncias, desde su creación

Desde su creación, la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) únicamente ha presentado seis denuncias, reveló el diputado Luis Enrique Benítez.

"Yo espero que ahora se presenten denuncias como en otros estados", dijo.

Ejemplificó que en Sinaloa a partir del momento en que se hacen del conocimiento del legislativo y se analizan, "aún cuando haya temas por aclarar, solventar, verificar, la Auditoría de ese estado ya está presentando una denuncia ante la Fiscalía, si es el caso ante la Fiscalía Anticorrupción; si es un asunto administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa", señaló.

Dijo que posteriormente se aclara, pero ya están presentadas las denuncias, "allá actúan, en Sinaloa y en otros estados, antes".

Cuando se solventan, se retira la denuncia y no hay problema o se explica que ya se solventó.

"Pero aquí les damos oportunidades y oportunidades y meses y años y años y años y nunca se presenta una sola denuncia", lamentó.

Dijo que únicamente se presentaron seis denuncias en la historia de la EASE, "Lourdes Mora no presentó por ejemplo ninguna", esto a pesar de que había informado a los medios que presentó 120.

Tampoco la secretaria de la Contraloría del anterior sexenio presentó denuncias, agregó.

"Es falta de conocimiento en la ley, es a veces encubrimiento o desdén, desinterés; a veces falta de motivación a querer hacer un trabajo por temor a que no van a actuar las autoridades y luego vas a tener enemistades con quienes denuncias. También ahí las Fiscalías tienen que responder porque si no la gente no se anima a denunciar, acuerdos políticos también ha habido", indicó.

Y enfatizó que debe haber consecuencias de las denuncias que se presenten y que Durango se convierta en ejemplo.

Expuso que en la revisión de los casi 45 documentos de las cuentas públicas se lleva a cabo todo un proceso para la dictaminación y hasta después se hacen públicas para que la ciudadanía conozca el contenido.