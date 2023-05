'Durango ya recibió portadas de libro de texto'

El secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón dijo que el estado ya recibió las portadas de los nuevos libros de texto gratuitos que se utilizarán en educación básica el próximo ciclo escolar 2023-2024, como parte de la transición a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Ya los tenemos prácticamente, en agosto inician todos, los seis de primaria, los tres de secundaria. Ayer ya me mandaron incluso las portadas de los libros de texto gratuitos", mencionó.

El funcionario comentó que espera que el próximo mes de julio del año en curso, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) envíe los ejemplares a los almacenes del estado de Durango, esto con el fin de poder integrarlos desde el primer día de clases, con unos 300 mil estudiantes.

En cuanto a los contenidos de los libros de texto, el secretario expresó que "nosotros no nos vamos a meter a criticar esa parte, ¿por qué?, porque entendemos que la patente, quien tiene la facultad de instaurar un programa educativo en México es la Secretaría de Educación Pública. Nosotros no tenemos esas facultades, entonces, ellos en su derecho, están proponiéndole a la población un nuevo modelo educativo".

De la NEM, comentó que no le gusta la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. No obstante, agregó que "no hay modelo educativo perfecto, hay cosas que son innovadoras y otras cosas que pues, pudieran ser mejores".

"Es una innovación, un nuevo programa que vamos a estudiar con detenimiento, a mí en lo personal me gusta la parte de humanismo, es decir, más que formar alumnos muy metidos en la parte disciplinar, creo que el sistema educativo debe formar alumnos felices, esa parte sí me gusta, la parte de cultura, eso sí", mencionó.

Finalmente, agradeció al gobierno federal pues por primera vez, los libros de texto de educación secundaria se distribuirán al estado de forma gratuita. "Antes aunque se entregaban, el estado los pagaba, y hoy, primaria y secundaria vienen de manera gratuita, más los uniformes escolares que Esteban Villegas otorgará a la población y los útiles escolares, este combo, este paquete, garantiza que todo mundo tenga cuando menos lo básico para acudir a la escuela".

Fue esta misma semana, que su homólogo en Coahuila, Francisco Saracho Navarro declaró que todavía no conocían el contenido de los libros de texto gratuitos por lo que aún no podían emitir una postura oficial.

El pasado lunes 15 de mayo, durante la celebración por el Día del Maestro y la Maestra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al magisterio nacional, así como a madres y padres de familia, que 115 millones 343 mil ejemplares de libros de texto gratuitos están en proceso de elaboración para preescolar, primaria, secundaria, al igual que libros para docentes, títulos especiales y complementarios.

"Los contenidos de los libros de texto corresponden a la nueva realidad del país y del mundo, y tienen una orientación científica y humanística", subrayó.