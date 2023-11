'Durango tiene pendiente la justicia digital'

A decir del magistrado Eliseo Hernández, para poder implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se tiene que empezar a trabajar por lo menos en definir la estructura de los sistemas electrónicos, además de desarrollar capacitación para magistradas, magistrados, jueces, juezas, litigantes y personal académico.

Asimismo, se deben empezar a diseñar los programas necesarios, los cuales, además de que tardan mucho en hacerse, implican un costo considerable.

En tal sentido, reconoció que no todos los estados del país estarían en posibilidad de iniciar a la par, ya que hay entidades que tienen más desarrollada la justicia digital, "hay estados que no tienen nada de justicia digital, parte de los recorridos que se están haciendo por parte de la Coordinación que está presidida por la Secretaría de Gobernación es precisamente para conocer a todos los poderes judiciales, identificar sus necesidades, que ellos conozcan lo que está exigiendo el código nacional y poder contar con elementos para que se sienten con sus Congresos, les puedan asignar recursos y evidentemente lograr condiciones de igualdad, entre todos", explicó.

Sobre el caso específico de Durango reconoció que "faltan muchas cosas, sobre todo porque aquí solamente existe la oralidad en materia mercantil y ahora hay que desarrollar la oralidad en materia civil y familiar, implica muchas cosas la capacitación sobre todo y los sistemas electrónicos tenemos que permearlos en todo el territorio de Durango", explicó.

Dijo que no podría hablar de un avance numérico pero reconoció que "sí falta bastante infraestructura sobre todo digital, no vamos a poder avanzar en la implementación del Código Nacional si no se está a la vanguardia en la justicia digital y en los sistemas de audiencias", advirtió.

Vale la pena recordar que el pasado 30 de agosto se llevó a cabo la instalación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (Cocifam) en el Salón Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 7º transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 7 de junio.