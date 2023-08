Durango se impone a Jalisco en baloncesto en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena

En el Encuentro Nacional Deportivo Indígena que se lleva cabo en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), de la capital michoacana. El equipo varonil de baloncesto se metió a la pelea en su grupo, y con amplias posibilidades de acceder a la siguiente ronda, al derrotar a los representantes del estado de Jalisco. Durango jugó al tú por tú ante unos tapatíos que no podían parar a unos aguerridos duranguenses que al término del partido les favoreció el marcador 59-47, siendo el jugador del partido Sergio Soto con 13 unidades.

En la rama femenil las duranguenses cayeron 43-54 con Guanajuato, en partido que por momentos fue muy emocionante, ya que ambos conjuntos no cedían, hasta que las del Bajío agarraron una buena ventaja en el tercer cuarto, misma que no dejaron ir, pese a que Durango atacaba en el último periodo, no pudieron remontar y prácticamente quedan eliminadas de esta competencia nacional.

En cuanto al atletismo, en la prueba de los 10 K de Ruta, la oriunda del Valle del Mezquital, Ana Lilia Cabada, presentó un cuadro gripal, pero compitió en esta exigente prueba en la que cruzó la META en el lugar 9, ubicándose dentro del Top 10 del Nacional Indígena.

Cabe recordar que en esta justa nacional, participan cerca de 700 deportistas indígenas provenientes de los estados de Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Campeche, Colima, Guerrero y Durango.