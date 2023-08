Durango, listo para entregar los nuevos libros de texto de la SEP

Mientras Coahuila alista una controversia constitucional en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) de la SEP federal, Durango ya está listo para que los ejemplares de educación primaria se empiecen a entregar a las escuelas y posteriormente a las niñas y los niños del estado.

De primero a sexto grado de primaria, la pauta asignada es de un millón 329 mil 772 libros de texto, de los cuales, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ya envió al estado un millón 210 mil 940 ejemplares, lo que significa un avance del 91.06 por ciento.

El subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León informó que del 21 al 25 de agosto se estarán distribuyendo los libros a los planteles educativos de la región, mientras que el próximo lunes 28 de agosto cuando inicia el nuevo ciclo escolar 2023-2024 comenzarán con la entrega a las y los estudiantes.

DECLARACIONES

"Es un compromiso que se hizo para entregarlos a tiempo, mientras nosotros no recibamos una instrucción superior, sólida de la Suprema Corte o del Tribunal Superior, que sea un dictamen y una decisión definitiva, nosotros no podemos estar en medio de los conflictos.

El día que se nos diga 'se quedan', se quedan y el día que nos digan formalmente 'se retiran', se retiran, pero nosotros no podemos estar en medio de un conflicto que tiene a los mexicanos absolutamente divididos, es un tema muy delicado, a mí me da mucha tristeza ver el nivel de polarización al que ha llegado la sociedad mexicana, somos hermanos y ya no nos comportamos como tal, ojalá que algún día podamos encontrar la armonía entre todos nuevamente", apuntó.

El funcionario dio a conocer que en la Comarca Lagunera se tienen matriculados cerca de 70 mil niños y niñas de educación primaria.