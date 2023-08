Durango buscará acuerdo entre docentes y padres de familia sobre contenido de Libros de Texto

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que son respetuosos de todos los puntos de vista en lo que respecta al contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) para educación primaria que elaboró la SEP federal. Añadió que en caso de que haya una resolución judicial que ordene frenar la entrega de los ejemplares, su gobierno la acatará, pues no se pueden violar las leyes.

"Yo sé que hay puntos de vista distintos en el tema de libros de texto y habrá cosas que no me gusten tampoco a mí, que son como provocadoras, pero el 40% del plan de estudios lo pueden modificar los maestros. Lo que nosotros vamos a hacer es sentarnos con ellos, sentarnos con los padres de familia a través de las asociaciones de padres de familia y llegar a un acuerdo.

(VAYRON INFANTE)

Y si entre los padres de familia y los maestros dicen: 'esto, no lo vamos a meter', pues no lo vamos a meter', pero lo que no podemos hacer es frenar la educación de los niños cuando venimos de una pandemia porque estuvieron en casa, que traemos algunas deficiencias en nuestros niños por todo lo que estuvieron en casa", señaló.

El mandatario estatal agregó incluso que "si quieren arrancarle el pedazo del libro que no les convenga, lo hacemos, pero tenemos que empezar".

Aseguró que la ventaja en Durango es que se cuenta con el programa de Aulas Interactivas Digitales que se pondrá en marcha en el nuevo ciclo escolar 2023-2024 con el fin de incrementar el nivel de logro de los aprendizajes de estudiantes de educación básica. En una primera etapa se tienen consideradas 350 aulas digitales para comunidades rurales y urbanas de todo el estado y no requieren conectividad a Internet. Una tercera parte de las aulas son para La Laguna.

Villegas Villarreal expuso que en estos días se han desarrollado Talleres Intensivos de Formación Continua con jefes de sector y que esta semana continuarán con los docentes. Las y los maestros revisarán el contenido de los nuevos libros de texto y los planes de estudio para el nuevo ciclo escolar que inicia el próximo lunes 28 de agosto.

Finalmente, el gobernador aseguró que él aceptará la decisión de los padres, madres de familia y docentes de tal forma que "lo que haya que modificar, lo modificamos y a ponernos a jalar".

Como se recordará, ayer lunes el Gobierno de Durango a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEED) inició con la distribución de los LTG de primero a sexto grado a las escuelas primarias públicas.