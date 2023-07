Duplica CFE cobros en Monclova; podrían cerrar comercios: Comisionado de Turismo de Canaco

Con un incremento de más del 100 por ciento en los recibos de luz, los comerciantes de Monclova deberán pagar a CFE montos superiores a los programados; esto podría dejarlos sin utilidades y, con riesgo de no poder pagar el próximo mes a la paraestatal por el consumo de energía de junio.

Esto fue señalado por Armando de la Garza Gaytán, Comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova.

Afirmó que muchos empresarios locales, como él, se vieron afectados por el último recibo de luz, cuyo monto se duplicó en comparación al periodo anterior.

Expuso que en su caso, debido al giro de su negocio, paga mensualmente a CFE un promedio de 12 mil 500 pesos, pero en este mes el recibo fue de 26 mil 600 pesos, muy por arriba del doble.

Señaló que es una situación complicada y que el sector comercial están en esta situación, y en algunos casos es más delicado.

“En mi caso -explicó el empresario hotelero- si no recibo huéspedes, mis habitaciones están cerradas y no hay consumo de luz; pero para los restaurantes o tiendas de ropa, por ejemplo, el clima (acondicionado) debe estar siempre prendido, tengan o no clientela, y aunque no haya ventas el consumo de electricidad es muy alto y hay que pagar”, dijo.

Advirtió que debido a esto, sumado a la recesión económica de Monclova, será muy difícil para algunos empresarios pagar este o el próximo recibo, con el riesgo de cierre de comercios.

Por lo que anterior, mencionó, se tendrán que esperar al recibo del siguiente mes y en todo caso, esperar a ver si todos los afectados con tales incrementos podrán cubrir el último recibo.

De la Garza manifestó que para algunas empresas la situación está siendo muy complicada y con tales tarifas la situación se complica aún, por lo que no se descarta algunos no puedan soportar esta situación y deban llegar al extremo hasta de cerrar.