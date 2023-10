Dulce María es la primera mexicana en la portada de Rolling Stone Brasil

Dulce María hizo historia al ser la primera mexicana en protagonizar la portada de la Rolling Stone Brasil, en donde aparece bella y empoderada.

Para las fotos de la publicación de revista, Dulce María revivió a una sensual "Roberta", su personaje en RBD, y aparece portando un saco rojo abierto que deja ver su escote, corbata y botas negras, así como una guitarra.

En entrevista para la revista, la integrante de RBD, que se encuentra en medio de una larga gira de más de 60 fechas por Estados Unidos y América Latina, manifestó su emoción por seguir conectando con toda una generación de fans.

"Esta euforia que ha vuelto a nacer parece incluso más fuerte que antes. Cuando me detengo en el escenario y vuelvo a cantar 'No Pares', después de 15 años sin hacerlo junto a RBD, me doy cuenta del gran amor de la generación Rebelde y de las nuevas generaciones que se están uniendo", afirmó.

Para la también actriz, la reunión de RBD sirve para cerrar un ciclo y darles a sus seguidores una linda despedida, ya que los integrantes del grupo tienen sus propios caminos. "Amo hacer música, adoro escribir, adoro comunicar y ver cómo la música trasciende fronteras e ideologías", explicó.