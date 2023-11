Duarte y García se ven las caras previo a pelea

- Previo a su contienda del próximo sábado en el Toyota Center de Houston, Texas, el radicado en la Comarca Lagunera, Oscar "La Migraña" Duarte (26-1-1, 21 KO's) y el californiano Ryan "King" García (23-1, 19 KO's), se vieron las caras durante la conferencia de prensa que fue conducida por Oscar De La Hoya, de Golden Boy Promotions.

"Estoy feliz y muy emocionado de estar aquí y agradecido por esta oportunidad", dijo el nacido en Parral, Chihuahua, pero avecindado en Torreón desde hace tiempo, quien agregó: "Estoy listo, viviendo mi mejor momento, además de estar agradecido con mi equipo, mi familia y el 2 de diciembre voy a brillar".

Adelantó que será una gran pelea y va a enorgullecer a todo México, ya que "El 2 de diciembre voy a ganar y voy a ser el próximo ídolo del boxeo mexicano con la preparación que vengo haciendo. Tengo un gran rival delante, pero tengo un equipo increíble detrás", sentenció.

Y es que Duarte, acompañado de sus promotores Pepe Gómez y el lagunero Memo Rocha que lo alcanzó más tarde, así como su gran amigo y apoyo, el actor Gabriel Soto de la Fundación "No Tires la Toalla" apuntó: "Ellos son mi fuerza y estoy preparado para los grandes desafíos que tengo por delante. Este es mi mejor momento, no sólo físicamente sino también mentalmente".

Por su parte, García opinó: "Oscar (Duarte) es un oponente duro, un artista del nocaut, así que tengo que estar preparado, ya sabes, refrescarme después de mi última pelea. He estado entrenando con Derek y he aprendido mucho y construido. Con este nuevo peso me siento más seguro, más fuerte y más consciente".

Agregó que si espera convertirse en campeón mundial, no puede aceptar peleas fáciles y pensar que eso lo llevará a esa instancia.

"Supe que Oscar era un desafío, es rápido y fuerte. Tiene un buen momento. Así que tenía sentido para mí, ya sabes, esta pelea, mostrar lo que podía hacer para prepararme para las peleas más importantes", indicó.

En cuanto al pleito, De La Hoya expresó: "Ryan no rehuye nada y quiero decir, si miras a Oscar Duarte, es un artista del nocaut muy, muy duro. Y entonces, el hecho de que Ryan García lo haya elegido como su pelea de regreso, te dice todo sobre Ryan García. Él está listo".

El excampeón mundial de boxeo, campeón olímpico y ahora afamado promotor fue más allá: "Ryan tiene actitud de campeón. Eso es exactamente lo que tiene y mucha gente en la industria del boxeo quedó muy sorprendida porque Oscar Duarte viene de una racha de 11 nocauts consecutivos. Su entrenador ha estado haciendo maravillas y no puede esperar para exhibirse, así que creo que Ryan García dará lo mejor de sí, y Oscar Duarte dará lo mejor de sí, todos los fanáticos aquí en Houston traerán la mejor energía y entusiasmo en torno a esta pelea".