Dos de los 4 candidatos a gubernatura establecen compromisos con el GEL

El Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) logró que los candidatos Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, y Armando Guadiana, de Morena, firmaran compromisos de atender las propuestas del sector si llegaran a resultar ganadores en la elección para gobernador de Coahuila de este domingo 4 de junio, con las que se busca promover el desarrollo económico de la región.

El vocero del GEL, Donato Gutiérrez Gutiérrez, dijo que los otros dos contendientes, Lenin Pérez Rivera, de UDC, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, no mostraron interés por escuchar a la iniciativa privada “y si desde ahorita como candidatos no lo tienen, no queremos imaginar el distanciamiento con el sector que aplicarían como gobernadores si llegasen a quedar”.

Refirió que entre los compromisos firmados por Manolo Jiménez y Armando Guadiana figuran la creación de un Consejo de Desarrollo Económico, que la Secretaría respectiva se radique en La Laguna y se nombre a un empresario de esta región como titular.

También se comprometieron a reactivar el Consejo Técnico del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para que las contribuciones de los empresarios se retribuyan en obras e infraestructura en la región; la creación de una Secretaría de Innovación y Tecnología y de un Consejo Metropolitano, entre los gobiernos de Coahuila y Durango.

Donato Gutiérrez dijo que ambos candidatos promoverán también, de resultar ganadores, el proyecto para crear un cuartel militar en la zona industrial de Mieleras, así como reforzar la seguridad en el medio rural; mantener e incrementar la economía formal, la mejora regulatoria y la modernización del Centro Histórico de la ciudad, entre muchas otras iniciativas.