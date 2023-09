¿Dónde se encuentra el fiscal Uriel Carmona tras salir del penal?

De la casa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en el barrio de Amatitlán, en el corazón de Cuernavaca, penden dos banderas. Una con los colores del arcoíris y otra con celeste, rosa y blanco, que simbolizan a las comunidades LGBT+ y Transgénero.

Las enseñas fueron colocadas por Alida Martínez, mujer trans, coordinadora de la Casa de las Muñecas, única organización civil que, junto con un grupo de reporteros, esperaban la llegada del titular de la Fiscalía General del Estado tras su salida del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Sobre la calle Copalhuacan también estacionaron sus camionetas elementos de la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto (FIDAI), para dar la bienvenida a su jefe y resguardar su domicilio. Eran los mismos elementos que la noche del jueves encararon al vicefiscal anticorrupción Edgar Núñez Urquiza y trataron de detenerlo por la toma del edificio con el apoyo de infantes de la Marina y la Policía Morelos.

Algunos reporteros estimaron el arribo del convoy del fiscal hacia las 13:00 horas considerando el recorrido del Estado de México hacia Morelos, sin embargo, hacia las 16:00 horas no había llegado nadie.

Del retraso surgieron varias versiones extraoficiales. La primera es que no llegaría a ese domicilio donde fue detenido la tarde del 4 de agosto pasado, porque cuenta con otras propiedades en la zona norte de Cuernavaca y en el pueblo mágico de Tepoztlán.

Otra versión sugirió que a su llegada a Morelos se reunió con el grupo de 15 diputados del Congreso de Morelos (G-15) para celebrar su salida y acordar la continuación del cargo como fiscal general. Esa versión cobró fuerza porque ninguno de los 15 legisladores afines al fiscal estuvo en el Congreso de Morelos.

El fiscal debe su permanencia al Congreso de Morelos porque nunca cedieron a la presión de removerlo y, por el contrario, modificaron la Constitución para establecer que un fiscal en proceso sería removido del cargo hasta que sea sentenciado.

Corcholatas piden su renuncia

Al conocer la liberación del fiscal, la senadora de Morena, Lucía Meza criticó la defensa férrea que los tribunales federales ejercieron a favor del funcionario estatal, pese a las evidencias en su contra.

"Con la liberación del Fiscal del Estado, los Tribunales Federales les dieron la espalda a las víctimas de los delitos no esclarecidos, pero, sobre todo, dieron un duro golpe a la esperanza de justicia de las familias de todas las mujeres que han sido asesinadas en Morelos", sentenció.

Asimismo, consideró que social y políticamente es insostenible que Uriel Carmona continúe en el cargo de Fiscal del Estado, porque su permanencia divide, confronta y sobre todo genera una peligrosa impunidad.

Por ese motivo se pronunció porque Uriel Carmona presente a la brevedad y ante el Congreso del Estado, su renuncia al cargo a fin de dar paso al fortalecimiento de la procuración de justicia y a la investigación de los delitos que se comenten en la entidad.

"Uriel Carmona, debe entender que su permanencia en la Fiscalía del Estado es insostenible, debe entender que no abona a la pacificación del estado y ya no genera confianza social y no puede continuar al frente de la procuración de justicia", concluyó.

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca y exfiscal del estado, José Luis Urióstegui Salgado, reprobó la intervención de la Secretaría de la Marina en la Fiscalía Anticorrupción y calificó como actos de presión en contra de servidores y que atentan contra el Estado de derecho.