Dolorosas derrotas

Anteayer domingo se llevó a cabo la novena jornada del calendario de la presente temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. En un suspiro se fue ya la décima parte de la actual campaña, que este año, como el anterior, solo comprende 90 juegos. De estos primeros nueve encuentros Unión Laguna sostuvo tres en gira y seis en casa. Ganó dos series y perdió una. Aunque parece muy temprano para hacer un corte de caja, bien vale la pena intentarlo con lo que hasta ahora se lleva jugado, al menos desde uno de sus ángulos.

De los nueve encuentros celebrados hasta ahora, UL ha ganado cinco y perdido cuatro. De estos últimos quizá lo más relevante es que tres de los cuatro descalabros han sido por diferencia de una sola carrera. Así, el jueves 27 de abril perdió en Tijuana ante Toros 5 carreras por 4; y en el estadio de la Revolución el pasado viernes frente a Monclova 2 a 1 y el domingo con los mismos Acereros 6 por 5.

Esas derrotas cómo duelen hacia el final de la temporada regular. Claro, como cualquiera otra derrota, pero en especial estas por corresponder a juegos que bien pudieron haberse ganado y se perdieron.

Para que no se entienda mal, lo anterior no significa que no se sienta o deje de contar una derrota por pizarra abultada. O peor aún por paliza. Por supuesto que no se quiere decir eso. Por fortuna, hasta ahora a UL no le han propinado una sola. El único juego perdido por diferencia mayor a una carrera fue ante Sultanes de Monterrey el sábado 22 de abril, y fue por marcador de 12 carreras a 8.

Las tres derrotas hasta ahora sufridas por la mínima diferencia pudieron haberse evitado. Vamos a tomar como ejemplo lo ocurrido el domingo pasado, aunque los comentarios en buena medida son total o parcialmente válidos por lo que hace al otro par de descalabros.

El domingo anterior la derrota pudo haberse evitado si se hubiere relevado de manera oportuna al pitcher abridor Aldo Montes, quien ya no debió salir para hacerse cargo de la quinta entrada. Es cierto que sacó muy bien los tres primeros episodios, en los que estuvo muy dominante, pero un error de sus compañeros en la cuarta fue obvio que le afectó mucho, lo desconcentró, empezó a aflojar, le encontraron la pelota y le fabricaron 3 carreras. Luego en la quinta, a la que ya no debió salir, le hicieron las otras 3. Después el bullpen cumplió muy bien y no volvió a admitir carrera en los últimos cuatro innings.

Solía decir don Pedro "El Mago" Septién que la maestría de un timonel está en relevar a su pitcher "ni un lanzamiento antes ni un lanzamiento después". Evidentemente el domingo no fue el caso. En el intermedio de la cuarta entrada, ¿habrá consultado Ramón Orantes al cátcher cómo veía a Montes o le habrá pedido su opinión al coach de pitcheo? Es probable que sí, pero a veces los mánagers por pretender apoyar o proteger a un jugador, en este caso a Aldo Montes "dándole su confianza", terminan por perjudicarlo, porque no es lo mismo salir finalmente de un juego sin decisión que llevarse la derrota.

Derrota que desde el ángulo de la ofensiva también se pudo evitar. ¿Cómo explicar y menos aún justificar que la carrera al menos del empate, el domingo, se haya quedado varias veces en la tercera base, y en dos ocasiones haber llegado el corredor de casa a esa almohadilla sin out? Increíble. Por otro lado, ¿qué deberá hacer el coach de bateo para lograr que Nick Torres recapacite y no le tire siempre al primer lanzamiento que le hacen? ¿Acaso supondrá Torres que los pitchers rivales desconocen esa característica de sus turnos al bate? Por favor.

En fin, trío de derrotas que probablemente pesarán mucho al final de la temporada regular. Y que tal vez se pudieron evitar.Hoy, mañana y el jueves jugarán aquí los Diablos Rojos del México, siempre un equipo muy taquillero.