DJOKOVIC VA POR MÁS

- Con una avasalladora actuación en el Abierto de Australia, Novak Djokovic llegó a diez títulos en Melbourne y alcanzó a Rafael Nadal con 22 cetros de Grand Slam, pero el serbio va por más, y no se ve quién le pueda poner un alto, luego del retiro del suizo Roger Federer y las constantes lesiones que han mermado a Nadal.

"Estoy motivado para ganar tantos grandes como sea posible. A estas alturas, estos trofeos son la motivación más grande que explica por qué compito. No me gusta compararme a otros. No quiero parar, me siento genial con mi tenis", comentó "Nole" en una rueda de prensa que fue introducida por el director del torneo Craig Tiley, que organizó un brindis por el campeón.

"No me gustaban las posibilidades que tenía para este torneo. Sentía que era una cuestión de supervivencia. Entre los días de partido recibía los tratamientos y a partir de la cuarta ronda pude sentirme mucho mejor respecto a la movilidad", destacó.

GRAN PASO EN AUSTRALIA

En un torneo en el que se dudaba de su participación por una lesión en la pierna izquierda, el serbio lució dominador y apenas perdió un set.

En la primera ronda dominó con facilidad al español Roberto Carballés. En la segunda, ante el poco conocido Enzo Couacaud, perdió el único set del torneo, pero luego lo superó fácilmente para meterse a la tercera ronda, en la que doblegó a Grigor Dimitrov, quien solo le ofreció resistencia en el primer parcial.

En octavos de final pasó por encima de Álex de Miñaur, mientras que en cuartos superó sin problemas al ruso Andrey Rublev, quinto preclasificado.

En semifinales se deshizo del estadounidense Tommy Paul 7-5, 6-1, 6-2, mientras que la final doblegó 6-3, 7-6, 7-6 a Stefanos Tsitsipas.

SE ACERCA A CONNORS

Con el triunfo en Australia, Djokovic llegó a 93 títulos de singles en su carrera, rompiendo el empate que tenía con Nadal en el cuarto puesto. Jimmy Connors lidera esa lista con 109, pero parece cuestión de tiempo para que "Nole" le de alcance.

Federer es segundo con 103 e Ivan Lendl es tercero con 94, por lo que es muy probable que "Nole" lo supere este año.

RECIENTE DOMINIO

El dominio del nacido en Belgrado se ha acrecentado en años recientes, prueba de ello es que de los últimos siete Grand Slams que ha disputado ha llegado a la final en seis de ellos, logrando cinco títulos, solo perdiendo en la final del Abierto de Australia con Daniil Medvedev, lo que lo privó de ser el primer tenista varón en conseguir el "Golden Slam" (ganar los cuatro grandes en un mismo año).

En sus primeras 16 finales de Grand Slam, Djokovic tiene marca de 8-8, mientras que en las últimas 17, se ha notado el gran dominio del serbio, quien tiene un impresionante récord de 14 victorias y solo tres descalabros.

Gracias al título en Australia volvió al primer sitio en el ránking de la ATP, algo que valora el tenista serbio.

"Nunca sabes cuánto tiempo te queda, así que valoro y celebro este tipo de momentos en el que vuelvo ser el número uno del mundo y campeón de Grand Slam", dijo tras vencer a Tsitsipas.

93 TÍTULOS de singles suma Novak Djokovic, para ocupar el cuarto lugar en la historia de la Era Abierta.

Brillante carrera

Novak Djokovic llegó a 22 títulos de Grand Slam

n Suma 10 títulos en Australia.

n Tiene 7 campeonatos en Wimbledon.

n Se ha coronado 3 veces en Estados Unidos.

n Suma 2 cetros en Roland Garros.