Divide opiniones medidas para fumadores

El endurecimiento de las medidas para fumadores que forman parte de las modificaciones que sufrió la Ley General para el Control del Tabaco y que entrarán en vigor este 15 de enero, ha dividido opiniones incluso entre los mismos consumidores.

Calificativos como "medidas exageradas" hasta "una violación a sus derechos", fueron algunos impresiones que manifestaron ciudadanos, quienes participaron en un sondeo realizado ayer lunes, mientras que otros estuvieron a favor de estas nuevas restricciones.

Y es que entre las nuevas medidas, está prohibida la exhibición en los lugares de venta y el consumo del tabaco en algunos espacios al aire libre, así como como su publicidad en cualquier medio de comunicación. Con su cigarro en mano, la señora Delia comentó que aunque se endurezcan cada vez más las medidas en contra de los fumadores, no será posible evitarlo.

Con más de 40 años de fumadora, comentó que ha pasado algunas restricciones que no la han desanimado a seguir consumiéndolos.

"Yo fumo y me siento limitada… la cerveza también huele feo y hace daño, incluso provoca accidentes (los que toman y manejan) y no los veo prohibiéndola. Estoy de acuerdo en que hay lugares y espacios en que no, pero ya de plano un quédate en casa, como que no está padre", dijo Samantha.

"Para eso el área de fumadores en las terrazas de los restaurantes, yo no fumo pero se me hace exagerada la medida", comentó Ana, también cuestionada sobre dichas medidas.

Diana por su parte, comentó, "soy fumadora pero también soy muy empática con quien no fuma. Pero siendo realistas, por más que se prohiba el fumar en lugares públicos, no van a dejar de hacerlo, más bien, no vamos a dejar de hacerlo. Es como si prohibieran la venta de bebidas alcohólicas en estados, imposible, o el prohibir la entrada al cine con alimentos, todos en algún momento hemos entrado con alguna golosina o bebida escondida. El tema es muy controversial".

"Yo digo que sí se la bañaron, ya en todos lados hay áreas de fumadoras y no fumadores, ya la copita en el barecito no nos va a saber igual…" comentó Azucena.

Y algunos más, se manifestaron a favor.

"A favor 100 por ciento, era justo y necesario", dijo Ivette, al igual que Ruth, quien comentó "para las personas que no fumamos, me parece una buena medida. Me molesta que fumen cerca de mí".

Cambios

Las nuevas reestricciones son:

* La exhibición en los lugares de venta.

* El consumo del tabaco en algunos espacios al aire libre.

* Las medidas forman parte de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, que fue modificada a finales del 2022.