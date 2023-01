Divergencias

Declaración: "no somos iguales", en relación al espionaje ejecutado por gobiernos anteriores a Morena; luego se descubre la intervención y vigilancia a periodistas, empresarios, líderes de movimientos ciudadanos y hasta embajadores de otros países. La respuesta es "ramplona": "No es espionaje es vigilancia para la seguridad nacional".

En sendos actos públicos se condenan las atrocidades criminales del año 1968, cuando fue agredido el pueblo por el ejército; después, con desfachatez, los legisladores aprueban la presencia del ejército en las calles para "vigilar y garantizar la seguridad y tranquilidad social". "Son tiempos diferentes", declaran los sometidos entregados de Morena.

Se abre a la opinión pública la participación ilegal del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes y se detienen centenas de involucrados, algunos oficiales y soldados del ejército nacional. "Es una exageración", para luego ser liberada la mayoría de ellos; en tanto, el expresidente de Iguala, busca manipular la justicia para lograr salir libre.

Sobre su salud, AMLO, negó estar enfermo y asistir a hospitales solamente como rutinas de prevención de su salud; afirmó: "son mentiras de los neoliberales"; tiempo después, ante los informes sustraídos del sistema del propio Ejército Nacional, que demuestran sus serias enfermedades, declara: "¡ya se sabía!"

"No debe haber nada oculto", ordena nuestro presidente en relación a "Pegasus" y rehúye hablar del espionaje descubierto por los hackers extranjeros.

El hijo mayor encabeza denuncias por enriquecimiento "muy explicable" y con enojo acosa a periodistas y opositores acusándolos de mentir, repitiendo: "no somos iguales". El hermano insiste en demostrar inocencia y las "chicaneadas" alargan su proceso y sentencia.

Dos Bocas se inunda y retrasan la entrega de carburantes; el avión, -sin venderse- sigue guardado, ocasionalmente volando para ofrecerlo en venta o simplemente movilizarlo; crecen las denuncias por el daño irreparable a la ecología del sureste por el capricho "Tren Maya". La respuesta: "Va, porque va".

Habrá que abonar que el peso se fortalece gracias a las peripecias del Banco de México y algunos sectores económicos consideran que tendremos un esperanzador crecimiento, alrededor de un 3% del PIB.

Sumemos los incrementos a pensiones de ancianos y dineros entregados a los "chairos" que, de fondo, dejan la sensación de manipulación politiquera.

Los cuidados a la salud siguen siendo desatendidos, con deterioro y desgaste de inmuebles, equipo de gabinete y laboratorio; de medicamentos ni hablamos, particularmente los urgentes para cancerosos: "como en Noruega o Dinamarca".

México vive la era de mayor inseguridad social; muertes civiles, ingobernabilidad en al menos el 30% del territorio nacional y permanentes abusos del crimen organizado, denunciados y sin respuesta. Recuerde que acaso el 1% de delitos son juzgados y sentenciados. Ovidio, Neto y Gato: excepciones esperanzadoras.

El choque social es promovido directa o indirectamente en mañaneras azuzadoras, favoreciendo mayor inseguridad, deterioro al patrimonio de particulares y daño físico, hasta muertes humanas. "Divide y vencerás", lema vpopulista, como método para el control de masas: escuchamos ¡felicitaciones públicas por resultados!

Las violaciones a la Constitución Mexicana son denunciadas por los medios. Diputados apoyándolas, "sin moverle una sola coma".

El colmo: intentar promover a Presidente de la Suprema Corte de Justicia a la persona denunciada como plagiaria por presentar una tesis profesional como de su autoría. "No somos iguales".

Por primera vez en la historia de política exterior mexicana intervenimos en diferencias y cuestiones internas de otros países; representados por nuestras autoridades somos altaneros con nuestros vecinos, ofendemos aplicando modismos a funcionarios y hasta regalamos dinero a países pobres -solamente a aquellos de ideología populista- influyendo en sus gobernanzas, desviando recursos de atención para las necesidades de "primero los pobres" de México.

La Doctrina Estrada violentada, interviniendo en asuntos de otras naciones, utilizando términos coloquiales, provocando respuestas ofensivas de diferentes comunicadores y políticos extranjeros, pero… "con el debido respeto".

Nos exponen al ridículo exigiendo ¡nos pidan perdón a los mexicanos! por la conquista, sin pensar que nosotros no existíamos entonces; igual mal trato para el Papa Católico, mostrando un envalentonamiento no diplomático, impropio de un Presidente de la República Mexicana, rompiendo con el protocolo internacional. Lo más triste: no nos toman con seriedad, dejándonos en vergüenza.

Para el año 2023, se presiente la continuidad de la política mexicana del Gobierno Morenista; mayor deterioro en la calidad de vida nacional -no solo en lo económico-; de la repetición de las graves ofensas a los opositores, quienes no cuentan con el derecho a réplica en los mismos tiempos y espacios; aún más preocupante: el aceleramiento del paso gubernamental hacia un solo criterio, impuesto por encima de instituciones y sistemas económico administrativos durante los últimos dos años -uno realmente efectivo- de gestión.

Última "perla": Ovidio detenido y liberado en 2019; apresado en 2022, en las mismas circunstancias: ¡Divergencias!

Humboldt, dijo: "México es un cuerno de la abundancia", pero… ¿cuánto más aguantaremos?

