Disputan con éxito la Eliminatoria Región Laguna de Ajedrez

Todo un éxito, resultó la Eliminatoria Región Laguna de Ajedrez, celebrada durante este fin de semana en la Sala “Licenciado Miguel Ángel Ruelas Talamantes”, de la Galería del Deporte Lagunero (GADEL) de la Unidad Deportiva Torreón.

Lo anterior fue informado por Omar Augusto Zorrilla Lavallade, Presidente de la Asociación de Ajedrez de La Laguna, quien agregó que las categorías de competencia fueron tres: Sub 12, Sub 14 y Sub 16, todas en las ramas varonil y femenil. Participaron 54 ajedrecistas de los municipios de Matamoros, San Pedro de las Colonias y Torreón, quienes mostraron gran entusiasmo al poder medir sus capacidades con otros jóvenes talentosos, en aras de representar a Coahuila en los Juegos Nacionales Conade en su edición 2023.

Los resultados por categoría fueron: en la Sub 12 calificaron Andrea Elizabeth del Río y Regina Lozano Quiroz, mientras que en la categoría Sub 14 femenil pasaron a la Eliminatoria Estatal las ajedrecistas Sarah Altamirano Ramírez y Evangelina Lilly Guerrero Olivas. En la categoría Sub 16, calificó Daniela Paola Salazar Muñoz. Por su parte, en la rama varonil, categoría Sub 14, consiguieron el pase al Estatal: Víctor Eduardo Uvalle Morales y Rodrigo Borjón Garza.

En la Sub 12 varonil calificaron Adán Chávez Echevarria y Adrián García Rosales, para finalmente, en la categoría Sub 16 varonil, lograron calificar Román Hernández Sosa y Samuel Eduardo Bustamante Parada. La Eliminatoria Estatal será durante los próximos tres, cuatro y cinco de marzo en la Universidad La Salle de la ciudad de Saltillo.