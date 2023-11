Disminuirá matrícula de Escuela Normal

Jesús Roberto Robles Zapata, director de la Escuela Normal del Estado, reconoció que ellos tendrán que disminuir matrícula escolar por las pocas plazas que se tienen en el mercado laboral, pero podrían iniciar licenciatura en nivel media superior.

El titular de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (ByCENED), reconoció que para el próximo ciclo esta escuela tendrá que hacer una reducción en su matrícula escolar, es decir, disminuir el número de alumnos que desean hacer la licenciatura en educación primaria y/o secundaria.

Esto, coincidió con el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango en que no hay plazas suficientes para todos los egresados de esta escuela.

Dejó en claro que no han tenido todavía una reunión con las autoridades de la SEED, pero es muy visto ya este problema y por ello la baja en la matrícula para este tipo de docentes.

Pero al mismo tiempo se abre la oportunidad de crear la docencia para maestros de nivel media superior y posiblemente hasta superior con lo cual se compensaría la reducción en educación primaria y secundaria.

Pero no quedaría ahí, también se ha pensado en capacitar a docentes para la atención geriátrica, es decir, a los adultos mayores.

Aunque ahí dijo que se está analizando mucho este tema de cómo acoplarlo al sistema educativo.

Pero aclaró que, de entrada, van a ser mucho menos los lugares para los que quieran estudiar para dar clases en primaria y/o secundaria.

REGULAR OFERTA EDUCATIVA CON EL MERCADO LABORAL

Se necesita en Durango regular la oferta educativa profesional con la demanda razón por la cual se trabaja con las instituciones educativas de nivel media superior y las superior para evitar la fuga de cerebros.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEED), dijo que existe una extraña combinación de cosas, porque no pueden decirle a un estudiante qué carreras no deben de estudiar porque el mercado laboral ya no los demanda.

Tampoco le pueden decir a un estudiante que debe de estudiar cierta carrera porque el mercado laboral así se mueve, "es duro el mercado laboral", dijo el funcionario.

Sin embargo, comentó que la Secretaría de Educación debe de iniciar con este tipo de regulación sobre todo en las normales donde al año existen alrededor de mil 100 docentes egresados en Durango y solo se tienen 120 plazas laborales disponibles

"¿Qué va a pasar con los otros 900 alumnos que se titularon como docente?", cuestionó el titular de la SEED quien agregó que se tiene que reflexionar en este tema porque en las escuelas, sobre todo en secundaria y media superior, se tienen docentes sin bases pedagógicas y existen maestros formados con base que no encuentran un lugar para trabajar.

Explicó que van a buscar una reunión con las escuelas normales de Durango para ver la profundidad de las carreras, que tienen y poder regular la oferta y demanda.

Y así se debería de trabajar con el resto de las escuelas de nivel superior públicas y privadas para estar ofertando carreras que tengan demanda y dejar de lado carreras donde ya no hay plazas disponibles.