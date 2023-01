Disley Rodríguez representa a La Laguna en el Encuentro de Mujeres Afro en Escena 2023

Recibe la llamada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde participó en el Encuentro de Mujeres Afro en Escena 2023 (MAEE). La artista escénica de origen cubano Disley Rodríguez, es naturalizada mexicana y adoptada por La Laguna desde 2012. En Torreón y sus alrededores, entrega su vida a proyectos de danza y teatro a través de la compañía Tablarte.

El encuentro MAEE, dirigido por la artista afroperuana Alicia Olivares, surgió durante la pandemia con el fin de reunir las voces de dramaturgas, bailarinas, teatristas y actrices de Latinoamérica que cuenten con raíces afro. Este año se realiza la tercera edición, en la que Disley Rodríguez vuelve a participar como becaria del Laboratorio de Historias.

“Este año volví a quedar seleccionada. Tuvimos un encuentro muy enriquecedor con maestros de diferentes partes del mundo, dirigido también por Alicia, pero el laboratorio estuvo curado por Aída Bueno, quien es antropóloga y cineasta. Ellos convocaron a varios maestros que tienen qué ver con el cine en Europa, Canadá y los Estados Unidos. Fueron nuestros maestros durante semanas y ahora se hizo el encuentro en el que se van a poner las obras de algunas de las representaciones, tanto de Colombia como de Perú y de México. Se ha escogido una obra de cada uno de estos lugares para la cartelera del encuentro”, comentó Disley Rodríguez.

En conmemoración del Día Mundial de la Cultura Africana, el evento comenzó el pasado 24 de enero con la proyección de la película haitiana Freda (2021) en la Sala Guillermo del Toro, dirigida por Gessica Geneus, y tendrá actividades hasta terminar la jornada de este jueves con la realización diálogos y presentaciones escénicas tomando espacios del Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Cineteca FICG, el Foro Larva, el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera y los espacios de UdeG Virtual.

“El encuentro también convoca a lo que son las mesas de diálogo o los foros, donde nosotras abordamos las problemáticas que hay en cada una de nuestras ciudades. Tanto en México, como en los países que están convocados al encuentro. Ahí se hacen preguntas sobre cuáles son nuestros problemas, cómo hacemos las creaciones, cómo llegamos al encuentro y así, se va generando, se va gestando una red un poco más grande, porque realmente no hay mucha representación de la mujer afro en la escena, en general. No sólo en México, sino en general”.

Intercambios

(EFE)

Entre estos diálogos efectuados por artistas y mujeres afrodescendientes, destacan ciertos temas de actualidad que han unido a las participantes. Uno de los temas giró en torno al poco o nulo apoyo de las instituciones hacia proyectos artísticos impulsados por mujeres afromexicanas, así como la falta de espacios.

“Del poco espacio que hay para los castings, de cómo nos encasillan en ciertos papeles como la criada, la señora que limpia… pero no hay espacios para interpretar papeles como la doctora, la abogada, la empresaria. Solamente los papeles que sacan son, o extras, o papeles del ama de llaves. Entonces, es como darle esa valía al trabajo artístico que con mucho esfuerzo hemos adquirido a través del tiempo”.

Otro punto tratado es la necesidad de centros de formación artística en los lugares donde se concentran la mayor parte de niños y niñas afrodescendientes. Se denunció la falta de programas sociales que, a pesar de que en universidades como la UNAM se estén generando oportunidades, este sector de la infancia mexicana encuentra difícil llegar hasta sus aulas.

De regreso a lo escénico, Rodríguez también indica que es necesario tener una dramaturgia afro, donde los creadores puedan generar espacios para tener estas historias sin que otros sectores se apropien de ellas y tergiversen sus raíces.

(EFE)

“En México, tanto en Perú como en Colombia, el saber contar nuestras historias, que no se pierda esa raíz ancestral, que es también importante, porque es una herencia. En muchas ocasiones están tocados por personas blancas que no conocen la historia y que nada más tienen como una idea o van a las comunidades, pero no viven esa realidad, no han vivido ese pasado, no lo cuentan desde una piel negra, desde un humano negro”.

Por último, la artista se refirió a la situación de las personas afro en La Laguna, región donde el tema todavía no ha alcanzado la visibilización deseada.

“Yo estoy sola. Aunque haga arte y tenga una comunidad artística que me abrace y a la cual yo abrazo, cuando me veo como mujer negra, me veo como una mujer sola. He querido hacer cosas que tienen que ver con mi cultura y no he podido hacerlo, porque la mayoría de la gente o no quiere participar o sencillamente nos dice lo de siempre: ‘eso no vende’. Y esto tiene que estar impulsado desde las políticas de gobierno, de generar estos programas de conciencia, para que la gente puede tener la idea de que sí existe”.