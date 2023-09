Disfrutar es la llave a la prosperidad y a una vida plena: Melissa Gallardo

“Disfrutar es la llave a la prosperidad y a una vida plena”, dice Melissa Gallardo en su charla “Caja de Herramientas para una vida plena”, que ofreció este miércoles en el Centro de Convenciones de Torreón y con la que además se apoyó a la asociación Abrázame.

Melissa es autora de libros como “Con Alas” y es una estudiosa de la mente, así como coach ontológico.

Con un salón lleno y visiblemente cautivados y emocionados se presentó Gallardo esta mañana, con la intención de dar las herramientas necesarias para “deshacer” esas creencias que limitan y no dejan crecer.

“Estar en una prisión de tu mente es estar en un diálogo interno que constantemente te regaña, te descalifica, te hace sentir que están en deuda, que no haces las cosas bien, que te falta algo o que te hace sentir que te comparas y que no tienes lo que se necesita para estar en la vida. No te permite vivir la vida que tú tienes, sino más bien, te hace que te acomodes en una vida en donde no estás tú viviendo tu máximo potencial, sino simplemente estás cumpliendo expectativas ajenas”.

Con esta forma limitada de vivir, “estás añorando que sucedan las cosas, pero sin dar los pasos que se requieren para acercarse a vivir los deseos de tu corazón”.

En la charla, menciona que una persona es su propio enemigo por ignorancia o bien, por herencia. “Nos ponemos el pie, tenemos muchos pretextos con los cuales nos justificamos para no actuar, para no vivir, para no movernos hacia un lugar de bienestar, y muchas veces estos pretextos vienen incluso de una historia familiar, en donde repito patrones para pertenecer y entonces no me doy el permiso generar o más dinero o tener el trabajo que disfrute porque eso sería una traición a mi familia”.

Para salir de esa prisión, dice: “Lo primero es la autoobservación, y escuchar para que veas cómo está tu perspectiva del mundo y lenguaje y diálogo interno, ya que tomas consciencia de eso, la invitación es hacer pausas en tu día para que puedas conectarte con el silencio que tiene muchas respuestas para ti … y reescribir tu diálogo interno a un diálogo más amoroso, más amigable y más funcional, es un derecho que todos tenemos y la repetición es fundamental para reprogramar y regenerar nuestro cerebro”.