Diseño de camellones en Juárez y Colón busca que agua sea aprovechada por los árboles, señala Obras Públicas

Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas Municipales, dijo que en los camellones de la avenida Juárez sí se ha colocado concreto, sin embargo, indicó que se trabaja en cóncavos para que la parte central, donde están los árboles, pueda captar el agua.

Se refirió a los señalamientos de Gustavo Rodríguez de la Vega, arquitecto y coordinador de esta carrera en la Ibero Torreón, y presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de La Laguna, en cuanto a que los camellones son inapropiados para combatir el cambio climático y sus efectos, pues la propuesta de diseño puede propiciar las islas de calor por la utilización de concreto.

"Cuando quiera nos sentamos a platicar porque creo que la información que tiene no es la correcta, o no ha visto el proyecto en sí, todo lo que implica", expuso el director de Obras Públicas.

Señaló que no se ha retirado ningún árbol y se han plantado cerca de mil palmas, además de 600 árboles. Explicó que el camellón tenía espacios abiertos pero la tierra estaba muy compacta, arcillosa, por lo que no tenía absorción sino que presentaba evaporación, por lo que se busca llevar el agua al centro mediante un canal con piedra bola, porque se riega con pipas y ya no se esparce el líquido sino que se almacena para su infiltración.

"No estamos quitando ninguna vegetación, lo que se daba ahí era una hierba estacional que tiene cero propiedades de fotosíntesis y ecológicas, no estamos quitando ningún árbol", comentó.

Von Bertrab Saracho dijo que, en lo que corresponde a la calzada Colón, se ha colocado piedra bola donde había hule en la parte inferior, por lo que no había permeabilidad. Indicó que se busca generar cóncavos hacia los arriates, los árboles y la vegetación.

"Quisiéramos tener toda la ciudad muy verde pero no tenemos agua para regar, para poderla mantener de la mejor forma, pero estamos haciendo lo adecuado para que la Colón, dentro de la peatonalización que se tiene, hay muchas mascotas que van por ahí los domingos, pues se tenga una mejor imagen urbana, sin demeritar que ningún árbol se ha dañado", dijo.

El funcionario dijo que la arcilla es totalmente impermeable y que se canaliza el agua para que sea aprovechada por los árboles. Consideró que se debe respetar que no se generen más islas de calor en la ciudad, por lo que reconoció que muchas banquetas han sido rellenadas de concreto históricamente y que no se puede comenzar a destruir todo lo que ya existe, por lo que se busca respetar la ecología y brindar una mejor imagen.