DISCRETA VICTORIA

Orbelín Pineda anotó un penal en el arranque del segundo tiempo, Erick Sánchez sumó otro sobre el final del encuentro y México se complicó, pero derrotó ayer 2-0 a Costa Rica para avanzar a las semifinales de la Copa Oro.

Pineda convirtió desde los 11 pasos a los 52 minutos y Sánchez agregó un tanto a los 87' para el Tricolor, que se metió a la ronda de los cuatro mejores donde esperan al ganador del encuentro entre Guatemala y Jamaica de hoy.

El "Tri", dirigido por Jaime Lozano, volvió a padecer por la falta de profundidad en el último cuarto de cancha, pero una falta sobre Henry Martín dentro del área le abrió la puerta a la ronda de los cuatro mejores.

"Fue un partido durísimo con una Costa Rica que iba al alza", dijo Lozano en rueda de prensa. "¿Qué me deja el resultado?, un gran sabor de boca por no recibir gol, somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seremos candidatos serios para avanzar y conseguir la Copa".

Con el resultado, la Selección su racha de encuentros sin derrotas ante los costarricenses, que no logran vencerlos desde octubre del 2013.

"Sabíamos que Costa Rica no iba a ser un equipo nada fácil y creo que hasta el 2-0 sentimos cierta tranquilidad de sentir que podíamos avanzar", añadió Lozano.

La Selección busca recuperar el campeonato de este torneo que cedieron en el 2021 ante Estados Unidos, que en el otro lado de la llave se medirá hoy ante Canadá.

"Lo que vi del primer día a hoy ha sido extraordinario (el cambio), no es que haya estado mal, pero cuando los resultados no te acompañan no es fácil tener un grupo unido, pero no ha sido por nosotros sino por ellos mismos", dijo Lozano. "Si tiro el tiempo atrás de la primera vez que estuve con ellos no tenemos nada que ver con lo que somos hoy".

Lozano tendrá cuatro días antes de enfrentar el partido de semifinales el próximo miércoles, en Las Vegas.

El entrenador, que tiene etiqueta de interino, ha reiterado que le ha faltado tiempo para implementar su idea de juego con la que México, en la categoría Sub-23, alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"A mí me toca dar la cara, pero cuento con un gran cuerpo técnico y con jugadores que son los que hacen todo, ellos cambiaron o mejoraron su pasión porque hay que jugar con pasión y amor por lo que haces", aseveró Lozano. "Ellos han tenido voluntad de cambiar la situación en que venía la selección y me ha tocado a mi estar aquí".

PARTIDO

Costa Rica fue mejor en la primera parte, controló la posesión de la pelota y generó la mejor llegada de gol a los ocho minutos con un disparo de Anthony Contreras que fue desviado con apuros por el portero Guillermo Ochoa.

México se puso al frente en el marcador al inicio del complemento cuando Henry Martín fue derribado dentro del área por Kendall Watson para un penal que Pineda convirtió con tiro suave y colocado al poste izquierdo del portero Kevin Chamorro, quien se venció al lado opuesto.

Costa Rica buscó emparejar el encuentro y tocó a puerta a los 67' con un disparo de Aarón Suárez que se fue por encima del arco de Ochoa.

México tuvo otra llegada peligrosa a los 85' con un tiro de Santiago Giménez que se fue por un costado y sentenció el encuentro cuando Roberto Alvarado mandó centro por izquierda al área chica donde Sánchez arribó para empujar la pelota al fondo de la red.

GOLEA PANAMÁ

El delantero Ismael Díaz consiguió una tripleta en un lapso de nueve minutos en el complemento y Panamá no pasó apuros para apalear 4-0 a Qatar y también se clasificó a las semifinales.

Díaz, de 26 años, y jugador de la Universidad Católica de Ecuador, consiguió sus tantos a los 56, 63 y 65 minutos para los panameños.

Antes de los tantos de Díaz, el volante Édgar Bárcenas había puesto al frente a los canaleros a los 19 minutos.

DISPAROS

a gol tuvo México en el partido, mientras que Costa Rica tiró solo una vez a portería.