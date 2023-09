Directiva y cuerpo técnico de Santos Laguna, realiza su análisis del Apertura 2023

Este viernes, el SANTU4RI0 del Territorio Santos Modelo (TSM), albergó la dinámica Balance del Torneo Apertura 2023 de los Guerreros, con la presencia de directiva y cuerpo técnico albiverde.

Asistieron a lo más alto del Estadio Corona, el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde; el director de gestión deportiva del club albiverde, Braulio Rodríguez; además del director técnico del primer equipo, el uruguayo Pablo Repetto.

Varios puntos relevantes tocaron los involucrados, en el tema futbolístico, médico, administrativo y legal, en la que se indicó que la próxima semana, se pudiera conocer el veredicto final del juicio de la demanda que tiene el club lagunero sobre la compañía Disney. El propio Dante expuso que ya incluso participó en el litigio, por lo que solamente resta esperar la resolución, pero se dijo tranquilo al encontrarse en buenas manos, con el buffet de abogados que los representa.

Agregaron que aunque el mercado de fichajes de la Liga MX se cierra hasta la próxima semana, no tienen considerado contratar a nadie, ni que tampoco alguien salga de la institución, por lo que Elizalde destacó: "en el futbol no hay absolutos, no hay manera de descartar alguna situación, pero el torneo está muy maduro", recordando que constantemente reciben ofertas por sus jugadores.

En lo futbolístico, indicaron que en los próximos días, Carlos Acevedo será revisado nuevamente de su evolución en el hombro izquierdo, para saber con exactitud una fecha aproximada a su reaparición, aunque "El Guardián" ya se encuentra con ejercicios de rehabilitación.

Respecto a los refuerzos para el actual torneo, el colombiano Duván Vergara y el peruano Pedro Aquino, quienes salieron por lesiones musculares en el último duelo de la campaña ante Pumas, no están descartados para jugar en la próxima jornada ante los Tuzos del Pachuca en la Bella Airosa, el próximo lunes 18 de septiembre, pero será hasta horas antes frente a los hidalguenses, cuando se determine si participan o no, aunque la idea es no precipitarlos.