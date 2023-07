Diputada federal del PAN se va contra Morena por rechazo en disminución de tarifas de CFE por ola de calor

La diputada federal panista, Gina Campuzano González, en una rueda de prensa realizada en Gómez Palacio, informó que diputadas y diputados de Morena rechazaron aprobar diversos exhortos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en beneficio de la ciudadanía para disminuir las tarifas eléctricas en varios estados del país.

La solicitud se hacía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE, para valorar reclasificar las tarifas vigentes y otorgar el subsidio de verano en varios estados, entre ellos Durango, Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo.

Dicha solicitud se realizó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el fin era que los hogares puedan hacer frente a la ola de calor que afecta a todo el país y que se ha reflejado en los recibos.

Campuzano recordó que los diputados del PAN reclamaron tal actitud de Morena, durante el debate de la agenda política en la sesión de la Comisión Permanente.

“Presentamos la iniciativa para que Durango pudiera entrar en tarifas preferenciales, derivado de que el calentamiento global ya nos alcanzó en todo el país y Durango no es la excepción. Las circunstancias económicas de los mexicanos son delicadas y obviamente los recibos de luz están por los cielos. Lamentablemente, los diputados de Morena, del PT, del Verde, dijeron que no, que no les interesa tener esta empatía”, aseguró Campuzano.

Mencionó que el objetivo de la iniciativa que tuvieron los legisladores era que pudiera realizarse de inmediato un ajuste de haber habido voluntad política, “pero desgraciadamente, como se ha caracterizado Morena en todas estas acciones, a lo único que se dedican es a destruir, como en el caso del Seguro Popular”, mencionó.

Explicó que tener otra tarifa es posible porque hay meses en los que se genera un subsidio especial para la época de calor y la intención era poder entrar en este concepto de una tarifa subsidiada que permitiera que los duranguenses pagarán menos en su recibo.

“Queremos que la ciudadanía les exijan a sus diputados y senadores y vamos a decir los nombres, porque yo no tengo ni empacho en decir a quiénes les deben de exigir, deben de pedirle a un José Ramón Enríquez, a un Gonzalo Yáñez, a una Margarita Valdez, a Omar Castañeda -que estuvo en Morena y él la aprobó muchas cosas-, a Martha Arreola, a Maricela Páez. Entonces estos diputados y senadores que de manera obediente le han dicho ‘no’ a lo que requerimos los mexicanos”, acotó Campuzano.