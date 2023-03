Dina Boluarte reconoce que Perú carece de medios frente a grandes lluvias

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reconoció este sábado que el Estado no tiene medios para afrontar las consecuencias que están provocando las fuertes lluvias e inundaciones en el norte del país, causadas por la presencia del ciclón "Yaku" frente al litoral y en las que han muerto seis personas.

"A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales", dijo Boluarte.

La presidenta viajó a Tumbes, una de las regiones afectadas, junto a otros ministros y autoridades para entregar material, bienes de ayuda humanitaria y recorrer áreas afectadas por inundaciones y desbordamientos de ríos.

Añadió que el Estado no tiene medios porque este "se abandonó" y que están articulando operaciones con la empresa privada para la provisión de material.

También dijo que su Gobierno está trabajando para que cada municipio provincial pueda tener "un pack" de maquinaria adecuada para afrontar esta situación de crisis por el fenómeno natural, y que también pueda servir para la reconstrucción de puentes y carreteras.

El Twitter de la Presidencia detalló que el Ejecutivo ha dispuesto dos helicópteros para movilizar a las familias damnificadas y que ha entregado 400 toneladas de ayuda humanitaria, en favor de la población afectada.

Este sábado un puente colapsó y cayó en la localidad de Casma, en el departamento de Áncash, en el norte del país, y el gobernador regional de esta región, Koki Noriega, dijo a medios locales que han perdido un puente, "que es la principal entrada al norte del Perú".

El Gobierno acordó declarar en estado de emergencia desde la céntrica región de Lima hasta Tumbes, fronteriza con Ecuador por la presencia del ciclón Yaku" frente a las costas del país andino.

Esta mañana, el coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Ricardo Pajares, advirtió en Canal N sobre el posible desborde de quebradas y ríos tras las intensas lluvias y declaró que "Perú no está preparado para afrontar estos fenómenos climáticos".

También informó que en la sierra central de Lima habrá presencia de lluvias de moderada intensidad, pero aclaró que el ciclón "Yaku" se está desplazando hacia el oeste, por lo que llegará un momento que deberá debilitarse y no afectar más en lluvias.

Según datos del Indeci, hasta el momento, cuatro personas fallecieron en el departamento de Piura y otras dos en el de Lambayeque por las intensas precipitaciones.

Los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes se encuentran en alerta roja porque "son sectores donde se van a presentar precipitaciones de intensidad extrema", afirma el instituto