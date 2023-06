Difunden otro video de los agentes de la Secretaría de Seguridad secuestrados en Chiapas

Hincados, los 16 agentes de la Policía Estatal que permanecen en poder de un grupo armado, desde la tarde el martes, pidieron a la intervención de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) para que hablen con Jesús Esteban Machado Meza, alias "El Güerito Pulseras", jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Chiapas, para que libere a una chica que fue secuestrada el pasado 22 de junio en Tuxtla, porque "no tienen nada que ver" con problemas.

En el video de 28 segundos se puede apreciar a los 16 agentes de la Policía Estatal que trabajan en el cuartel general de la Secretearía de Seguridad Pública, en el antiguo aeropuerto Llano San Juan, municipio de Ocozocoautla, permanecer de rodillas y suplicar por la liberación de la joven que no llaman por su nombre, pero es la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez.

Desde la tarde de ayer circularon mensajes en WhatsApp, donde se daba a conocer que el rapto de los 16 agentes de la Policía Estatal no tenía que ver con la ejecución de El Michoacano, en el operativo que se llevó a cabo en el municipio de Ocozocoautla, el 19 de junio, donde murieron un civil y un agente de la Guardia Nacional, sino para pedir por la liberación de Nayeli Cyrene Cinco Martínez. Nadie firmó el mensaje que se difundió profusamente.

Circula nuevo video donde se puede ver a los cautivos de rodillas

Este miércoles por la tarde circuló un nuevo video, donde se puede ver a los cautivos de rodillas, para pedir a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, Francisco Orantes Abadía, (subsecretario de Seguridad Pública) Roberto Yahir Hernández Terán (director de la Policía Estatal Preventiva) y Marco Antonio Burguete Ramos (director de la Policía Estatal Fronteriza), le pidan al "El Güerito Pulseras" para "que entregue a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver al igual que nosotros. No tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor… Por favor… No tenemos que pagar justos por pecadores", ruegan los policías que permanecen con rodillas y las manos en el suelo.

Nayeli Cinco como se le conoce fue sacada por varios hombres armados de su domicilio el jueves 22 de junio, en la colonia Santa Clara, de Tuxtla, cuando se encontraba en presencia de sus dos hijas.